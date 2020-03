Anmeldelse: Gianni Gagliardi - Odd Albrigtsen - Tim Thornton - Anders Thorén - The Trip - Gianni Gagliardi featuring Chris Cheek - Bikram

Den spanske tenorsaksofonisten Gianni Gagliardi har vært en hel del i Norge den siste tida. Det har blant annet ført til to flotte visittkort.

Barcelona-fødte Gianni Gagliardi (32) har ført en nomadisk tilværelse. Han har bodd og studert over store deler av verden og gjorde unna sine masterstudier ved Norges Musikkhøgskole i Oslo før han nå har bosatt seg i København. En liten kikk på ferske annonser over hva som som skjer på klubbscena i Oslo, forteller oss likevel at han fortsatt avlegger Oslo hyppige besøk. Det skal vi så definitivt være glade for.

Mens Gagliardi jobba med sin master i Oslo «oppdaga» trommeslager og AMP-produsent Anders Thorén han. Sistnevnte inviterte med seg gitaristen Odd Steinar Albrigtsen og den engelske bassisten Tim Thornton og kjemien var til stede fra første takt.

Herrene hadde ikke bare musikken som fellesnevner - mat og vin hadde tydeligvis ingen av de fire noe som helst mot. Derfor var Roma et naturlig mål for hygge på alle slags vis.

Albrigtsen skreiv seks av de åtte låtene, mens Gagliardi stod for de to siste. Melodisk, moderne, vakkert og inderlig med fire jevnbyrdige musikanter som på alle slags vis vil hverandre vel har blitt resultatet av «The Trip» til Roma.

Gianni Gagliardi sammen med Chris Cheek og et flott komp.

Tidligere samme år som Roma-innspillinga, hadde Gagliardi også tilbrakt tid i New York. Med sju egne låter og Benny Golsons «Along Came Betty» inntok han studio med et mer enn kompetent komp av ukjente herrer for meg, Marty Kenney på bass, Jesse Simpson på trommer og Tuomo Uusitalo på piano. Med seg i frontlinja hadde han velmeritterte Chris Cheek på baryton- og tenorsaksofon. Cheek, med fortid sammen med blant andre Paul Motian, Charlie Haden og Bill Frisell, både matcha og utfordra Gagliardi på et strålende vis.

På mange måter er «Bikram» en litt annen side av den mer enn lovende Gianni Gagliardi. Her er det mer han gjennom hans egne låter, men de melodiske idealene er ofte de samme.

Det skal swinge av det Gagliardi holder på med og med idealer fra den amerikanske 60-talls epoken med Dexter Gordon, Joe Henderson, Hank Mobley og Wayne Shorter langt der fremme som inspirasjonskilder, så gjør det det fra start til mål.

Gianni Gagliardi er en saksofonist vi kan få svært mye glede av i tiåra som kommer. Disse to skivene tyder så avgjort på det.

Gianni Gagliardi - Odd Albrigtsen - Tim Thornton - Anders Thorén The Trip AMP Music & Records/Musikkoperatørene