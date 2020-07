Anmeldelse: GoGo Penguin - Man Made Object

Den Manchester-baserte trioen GoGo Penguin har etablert seg på høyt internasjonalt nivå. Det er absolutt mulig å skjønne hvorfor.

GoGo Penguin er akkurat ute med sitt tredje album på franske Blue Note, et album som enkelt og greit har fått navnet «GoGo Penguin». Det har enn så lenge ikke kommet min vei, men her om dagen kom trioens debutplate på Blue Note opp til overflata her i heimen. Nysgjerrigheten på hva og hvem dette kollektivet var blei for stor og sjøl om «Man Made Object» kom ut i 2016 så ville jeg gi det en sjanse.

Bandet har eksistert siden 2012 og består av bassisten Nick Blacka, pianisten Chris Illingworth og trommeslageren Rob Turner. Grunnen til at kollektivet - alle låtene er kreditert alle tre - har oppnådd stor popularitet både på hjemmebane og langt utenfor Elizabeths grenser er ikke vanskelig å få øre på.

Bandet har blitt kalt britisk jazz´ svar på Radiohead og når band som Esbjörn Svensson Trio - sikkert også Rymden etter hvert - Aphex Twin, Massive Attack, Claude Debussy og minimalisten Philip Glass er blant inspirasjonskildene, så er det lett å begripe både allsidigheten og originaliteten til GoGo Penguin.

Det er masse dynamikk i utrykket til trioen som består av tre framifrå instrumentalister som hele tida har bandet i fokus. Den sterke melodien er sentral fra start til mål og du verden som det groover underveis. Bandets elegante elektronika-bruk gir de også et ekstra særpreg og relativt mye forteller meg at GoGo Penguin er et fyrverkeri live.

Det skulle altså ta sin tid før GoGo Penguin og mine veier skulle krysse hverandre. Når det først skjedde så var det altså med ei «gammel» plate. For meg gjør det absolutt ingenting - dette holder som ei kule også i 2020 og sikkert i åra som kommer også.

PS 1 Når den svært musikkinteresserte Ole Gunnar Solskjær har en fridag i Manchester, så bør han benytte sjansen hvis GoGo Penguin spiller i hjembyen. Det er absolutt verdt det.

