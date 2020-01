Anmeldelse: Gras - «Våryr»

Gras er et særs musikalsk kvinnekollektiv fra de nordlige deler av Trøndelag. De har det åpenbart moro og det er lett å more seg sammen med dem også.

Ingrid Elise Andersen, Jeanette Hoseth, Mattis Kleppen, Solveig Salthammer Kolaas, Anne Merete Kvelstad, Sondre Mikalsen og Tora Dahle Aagård har hver for seg markert seg godt på den lokale musikkscena - og til dels også nasjonalt. Nå har de altså funnet ut at de vil slå sine putler sammen og det har de gjort på et herlig vis.

Jentene synger fint hver for seg og ikke minst flerstemt låter det som den beste trøndersodd - og den er god, veldig god. I et repertoar som har det meste i seg fra folkemusikk, Vømmølsk, rock, country, blues og viser, sørger Gras med sin energi og sitt åpenbare overskudd for en liten halvtime som er egna til både å skape god stemning i heimen og kanskje til og med allsang.

Det er også mye dynamikk i det Gras formidler - det er med å gjøre opplevelsen av «Våryr» til både noe å synke ned i samtidig som det altså er mye hygge rundt neste sving.

Gras-jentene veit hvor de kommer fra og de veit å ta vare på en kultur som er viktig både nå og for generasjoner som kommer. De tar blant annet vare på dialekta si på et herlig vis og når så en av kongerikets meste lovende gitarister i bluesgata, Tora Dahle Aagård, drar til, så løfter det låtene til et nytt sted. Tøft!

Gras snakker og synger sjølsagt spesielt til et trøndersk publikum, men jeg lover det er mye å glede seg over også for musikkelskere fra andre dalstrøk her. Dette er nemlig musikk laga med hjertet - det kommer man langt med.

