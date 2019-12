Anmeldelse: Gro-Marthe Dickson - «Uten deg/D-Lovely»

Vokalisten Gro-Marthe Dickson har gjort noe så personlig som å oversette deler av den evige skatten til legenden Cole Porter til norsk. Møtet mellom Dickson og Porter er en fin måte å gå inn i det nye året på.

Jazz og improvisert musikk dreier seg i stor grad om å sette sitt eget bumerke på musikken - å få frem noe høyst personlig. Sjøl om Gro-Marthe Dickson (35) tar for seg et relativt tradisjonelt materiale så har hun så avgjort makta å gjøre det på et vis ingen andre har vært i nærheten av - såvidt jeg vet i alle fall.

Dette er mitt første møte med Dickson. Hun har studert jazz på universitet i Kristiansand og har blant andre hatt Elin Rosseland og Solveig Slettahjell som lærere. Da kan man ikke klage på lærekreftene akkurat og Dickson har åpenbart tatt til seg mye lærdom.

Dickson har et nært forhold til standardskatten og spesielt Cole Porter - en av de aller største schlagerkomponistene til The Great American Songbook. Allerede under studietida i Kristiansand rundt 2007 dukka ideen om dette Porter-prosjektet opp, men det skulle ikke bli en realitet før hun møtte gitaristen Aksel Westlund i 2015.

Han hadde heller ikke noe mot Porters musikk for å si det sånn og her er resultatet av møtet: ti Porter-klassikere oversatt til norsk og tolka med ekthet og inderlighet. «Night and Day» og «It´s De-lovely» er to av de mest kjente og Dickson har greid å komme inn til kjernen av dette evige tekstuniverset - også på norsk.

Når hun så sammen med Westlund og bassist Håkon Norby Bjørgo og trommeslager Magnus Sefaniassen Eide har kledd tekstene med sin varme stemme og et særdeles empatisk komp, så har Cole Porters univers fått en ny introduksjon til et norsk publikum som det bare er å glede seg til og glede seg over.

Gro-Marthe Dickson skal være hjertelig velkommen med sin spesielle introduksjon til den norske jazzfloraen.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.