Anmeldelse: Harry Connick, Jr. - «True Love: A Celebration of Cole Porter»

Jeg er litt usikker på hvor komfortabel Harry Connick, Jr. er med å bli kalt arvtakeren til Frank Sinatra, Uansett, det må han leve med. Dette kunne forresten ha vært mye verre.

Det gikk gjetord om sønnen til statsadvokaten i New Orleans, Louisiana før han han hadde kommet opp i tenåra. Via si første plate, «11», viste 11-åringen oss at han hadde et helt spesielt talent som pianist. Etter hvert vokste også sang- og skuespillertalentet fram og nå er 52-åringen intet mindre enn ei amerikanske superstjerne.

Connick har skifta beite, men det er kun på plateselskapssida.Han har gått fra det ene legendariske selskapet, Columbia, til det andre, Verve - begge sterkt forbundet med kvalitetsjazz gjennom mange tiår.

Og det er slik vi har opplevd Connick i de cirka 40 åra han hare vært i hetlufta: med kvalitet og med jazz. Han kunne sjølsagt valgt helt andre og mer kommersielle uttrykk, men det er åpenbart innen innen jazz og entertainment han kjenner seg hjemme.

Connick er fortsatt en framifrå pianist noe vi blant annet hører et heftig eksempel på i «Begin the Beguine» og med sin karakteristiske baryton er han både en strålende jazzvokalist og crooner som på sitt særegne vis bortimot fyller skoa til, ja akkurat «Ol´ Blue Eyes» - Frank Sinatra.

Denne gangen hyller Connick en av de virkelig store i amerikansk låtskriverkunst, Cole Porter. Det er mannen bak låter som «Anything Goes», «All of You», «You´d Be So Nice to Come Home to» og «In the Still of the Night». Alt dette og mere til blir servert av Connick her.

Med et superbra storband i ryggen, flotte arrangement skrevet av Connick sjøl og en 52-åring i storform har dette blitt en Cole Porter-hyllest som vil bli stående i all fremtid.

