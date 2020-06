Anmeldelse: Hegge - Feeling

Det kommer ikke som noen overraskelse at det swinger noe vederstyggelig av kvintetten Hegge. Nå mer enn noen gang.

Spellemannprisvinner, bassist og bandleder Bjørn Marius Hegge (32) følger opp «Vi är ledsna men du får inte längre vara barn» - som han vant prisen med i 2017 - med en utflukt som sørger for at sinnets helse garantert får seg en opptur.

Med det samme kremlaget som sist: Håkon Mjåset Johansen på trommer og cymbaler(!), den best tenkelige svenskeimporten Jonas Kullhammar på tenorsaksofon, Martin Myhre Olsen på alt- og sopransaksofon og Vigleik Storaas på piano, tar Hegge oss med på ei tradisjonsrik, men samtidig fremoverskuende, sprudlende og tøff reise.

Det er intet mindre enn tidløs jazzmusikk Hegge byr på. Masse humor er også involvert - både musikalsk og skriftlig. På coveret står det for eksempel at alle komposisjonene er skrevet av Kullhammar og Storaas - bortsett fra de som er merka med Bjørn Marius Hegge og det er sjølsagt sju av de ni låtene.

Ornette Coleman, Art Blakey, Cannonball Adderley, Keith Jarrett og Louis Moholo blir nevnt som inspirasjonskilder og da er det ganske åpenbart hvor Hegge er på vei. Med solister på det aller øverste nivået og et kollektiv som vil hverandre vel, blir «Feeling» akkurat den oppfølgeren mange sikkert har venta på. Og det advares faktisk også mot at det er mulig å danse til dette festbrygget. De nekter seg med andre ord absolutt ingenting og i påvente av at Hegge kan oppleves live til eventuell dansemoro, så er hjemmebrygget absolutt anbefalelsverdig. Tøft, heftig og morsomt.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.