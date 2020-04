Anmeldelse: Hilde Trætteberg Serkland - Puste i firkant

Aldri hørt om Hilde Trætteberg Serkland? Da er vi minst to, men herved anbefales det å gjøre noe med det.

Det at verken du eller jeg har hørt om Trætteberg Serkland, kan nok ha med det å gjøre at hun er bosatt i kongeriket Bergen. Da er det ofte ganske langt til resten av landet, dessverre. Leit, men slik er det bare i mange tilfeller.

Hilde Trætteberg Serkland (37) er både skuespiller, låtskriver og sanger og viser egentlig alt dette på sitt debutalbum. På sin uforfalska bergensdialekt forteller hun oss at hun er historieforteller vel verdt å låne både et og to ører til.

Hun befinner seg seg i et singer/songwriter-landskap og når det viser seg at hun har samarbeida med Karoline Krüger på ei av låtene, så er ikke det overraskende. Det er absolutt en forbindelse i ektheten og inderligheten i de tos uttrykk.

Trætteberg Serkland har jobba med dette stoffet i mange år og det er åpenbart at dette ikke er noe venstrehåndsarbeid verken når det gjelder låtene og spesielt tekstene. Hun har noe å fortelle om mellom-menneskelige forhold og hun gjør det det på et vis som gjør at jeg tror på henne - hun forteller om et levd liv og hvor viktig toveisrelasjonene er for henne.

Når hun så omgir seg med noen av Bergens ledende musikanter som Halvor Folgerø på bass og fagott, Helge Lilletvedt på tangenter og Ivar Thormodsæter på trommer og perkusjon og gjør en flott duett med André Søfteland på et spor, så har dette blitt en debut som bør åpne nye dører for Hilde Trætteberg Serkland.

