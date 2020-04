Anmeldelse: Hildegunn Øiseth - Manana

Trompeter og bukkehornist Hildegunn Øiseth tar nok en gang nye steg i retning seg sjøl. Det er herlig å få bli med på ferden.

Hildegunn Øiseth (53) har vært der i flere tiår allerede. Lenge spilte hun likevel, for meg i alle fall, en altfor beskjeden rolle ofte i storbandsammenheng. Heldigvis har et aller annet ført til at hun i stadig større grad har stått fram som den strålende komponisten, bandlederen og solisten hun er.

Siden 2011 har hun gitt oss platene «Stillness», «Valencia» og «Time Is Coming» og for hvert visittkort så har Brandvals store datter vokst og vokst. Der hun er nå er det flotteste musikalske stedet hun noen gang har vært.

Per Oddvar Johansen, Magne Thormodsæter og Espen Berg byr Hildegunn Øiseth på et perfekt reisefølge.

Med sin nydelige, luftige og svært personlige tone i horna sine har Øiseth etablert seg helt der oppe i trompettoppen. Der er det trangt når vi raskt nevner Nils Petter Molvær, Arve Henriksen, Mathias Eick og Per Jørgensen bare her hjemme, men da er vi jo samtidig på den internasjonale pallen også. Sjølsagt har Øiseth henta inspirasjon både fra den og den andre av disse, men anno 2020 så er hun altså veldig sin egen stemme.

Med et låtutvalg hun stort sett står for sjøl, men som pianist Espen Berg (1) og trommeslager og sagist Per Oddvar Johansen (3) så definitivt bidrar på et nydelig vis til, blir vi tatt med til et nedpå og reflekterende sted der det er godt og inderlig å være. I en akustisk setting der også Magne Thormodsæter nok en gang gjør en strålende bassinnsats sammen med Berg og Johansen - intet mindre enn to lyttende giganter, benytter Øiseth seg denne gangen også av elektroniske hjelpemidler til å løfte fram trompetstemma si fra tid til annen. Det er sjølsagt også gjort nennsomt og med fintfølelse slik Øiseth gjør det ellers også. Dessuten bruker hun stemma si på et flott vis også.

Dette kollektivet hører hjemme på aller øverste hylle uansett hvor på kloden man måtte leite etter hyller. Hildegunn Øiseth har tatt nok et megasteg i retning seg sjøl og at det er et fin sted å være forteller hun og hennes tre medsammensvorne oss på «Manana».

