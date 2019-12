Anmeldelse: Ilugdin Trio - «Reflection»

Russisk jazz kan vi åpenbart alt for lite om Det har heldigvis norske Losen Records tenkt å gjøre noe med. Dette møtet med Ilugdin Trio er nok en bekreftelse på originaliteten og kvaliteten.

I løpet av de seineste åra har vi via Losen Records hatt gleden av å møte både LRK Trio og saksofonisten Masha Art - to utmerkede representanter for russisk jazz. Påfyllet med Ilugdin Trio forteller oss at det sjølsagt er mye mer skjult der øst som vi aldri verken har hørt eller hørt om.

Her får vi møte sjefen Dmitry Ilugdin, som også har skrevet all musikken, på piano, Petr Ivshin på trommer og Victor Shestak på bass - en trio som har spilt sammen i åresvis og det høres.

Ilugdin har spilt ei sentral rolle i russisk jazz siden slutten av 90-tallet, blant annet i det sentrale jazzrock-bandet Arsenal. Til tross for det så har jeg aldri vært i nærheten av Ilugdins bravader og det sier vel en hel om hvor lite vi har hørt om det skjer på jazzfronten i det store landet i øst.

Det tar ikke mange runder i cd-spilleren - ja, jeg har fortsatt noen av det antikvariske slaget - for å slå fast at det Ilugdin Trio byr på er kvalitetsmusikk på svært høyt nivå.

Ilugdin er en melodiker det er lett å trives sammen med. Det er som alltid i russisk musikk en viss melankoli i uttrykket, men du verden så mye lyrikk, rytmisk spennende varianter og varme det finnes i låtene også.

Ivshin og Shestak er perfekte lagspillere som også får plass til å vise oss hvem de er som solister - høy klasse også der må vite.

De som har gleda seg med og over musikerne til LRK Trio, både på plate og i Molde i sommer, vil garantert stortrives med Ilugdin Trio også og nok en gang skal Odd Gjelsnes ha all mulig slags takk for å åpne dører som tidligere har vært hermetisk lukka.

