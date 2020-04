Anmeldelse: Ingi Bjarni - Tenging

Den islandske pianisten og komponisten Ingi Bjarni, som også reagerer når etternavnet Skúlason blir nevnt, har samla et skandinavisk drømmelag og musikken har også blitt deretter.

Ingi Bjarni Skúlason (32), som har sin base i hjembyen Reykjavik, studerte både i Göteborg, København og Oslo da han tok sin master i komposisjon. I løpet av disse oppholdene både lærte han mye og møtte en rekke musikanter som han skulle få gleden av å skrive for.Med «Tenging», islandsk for forbindelse, kommer resultatet av alt dette. Sammen med den svenske bassisten Daniel Andersson, den estiske gitaristen Merje Kägu og våre to representanter, trommeslageren Tore Ljøkelsøy og trompeteren Jakob Eri Myhre, har Ingi Bjarni skapt et unikt lite univers.Musikken hans har sine røtter i både jazztradisjonen, nordisk folkemusikk og elektronika sjøl om dette er et akustisk visittkort. Ingi Bjarni har med hjelp av sine fire medsammensvorne, som han har hatt i bakhodet da han skreiv i musikken, skapt fascinerende og melodiske lydlandskap som er alt fra reflekterende og nedpå til utadvendte og sprudlende.»Tenging» har fått strålende mottakelse hjemme på sagaøya og vunnet en rekke priser. Det er absolutt på tide at vi her til lands, og folk i mange andre land også for den sakens skyld, får ørene opp for dette flotte bandet, den fine musikken og utmerkede solister.PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.