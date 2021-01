Anmeldelse: It’s a Sin - og nye serietips fra HBO Nordic, Netflix, NRK og TV2 Sumo

Serieguiden gir deg alt du trenger å vite om nye serier, og deler ut en særdeles uvanlig karakter denne uka.

Hver uke får du det nyeste på seriefronten fra Serieguiden. Denne uka er det serien It’s a Sin som anmeldes, en ny miniserie i fem deler av Russel T Davies. Her følger vi en gruppe unge homofile i London under aids-epidemiens inntog på 80-tallet, og resultatet er uten tvil en serie alle bør se. Mer gripende og hjerterått blir det ikke.

Seriens helt unike måte å fortelle historien på, gjør at det denne uka deles ut en karakter som nesten aldri gis. Hva denne er, og hvorfor serien treffer så ekstremt bra, hører du i podkasten.

Norsk skuespiller i stor ny HBO-serie



I videoen øverst i artikkelen får du ukas tips om nye serier, og blant disse er det en som har gått under radaren på mange her hjemme. I serien No Man’s Land på HBO Nordic, reiser en ung mann til Syria for å lete etter sin antatt døde søster. Vi møter den kurdiske kvinnebevegelsen, og i rollen som tysk kvinne som har blitt med i bevegelsen finner vi norske Enja Sæthren.

Sæthren jobbet til daglig på den norske ambassaden i Marokko, og kapret rollen som Eva Haas da hun fikk vite at innspillingen skulle foregå nettopp der. Hun har tidligere vært med i noen mindre innspillinger, men aldri en av denne størrelsen.

- Det var en stor produksjon med 500 personer på sett, og som en egen boble, sier Sæthren til Serieguiden.

Se videoen øverst i artikkelen for mer av Sæthren, samt trailer til den actionfylte serien. I videoen blir du også introdusert for en helt ny live-action serie med Winx Club-jentene, en ny familieserie samt en NRK-serie om råning som mange vil kunne kjenne seg igjen i. Og ikke minst, en trailer til skrekk og advarsel.

Anmeldelser

Hver uke får du også anmeldelser fra Serieguiden i artikkelformat. Ukas anmeldelse er av Netflixfilmen Death to 2020.

Her finner du anmeldelsen av Death to 2020 (+)

