Anmeldelse: Jacob Young - David Rothenberg - Sidiki Camara - The Say Humans Exist

Jacob Young, David Rothenberg og Sidiki Camara kommer fra hvert sitt kontinent. Her forteller de oss at musikk er det vakreste fellesspråket som finnes.

Det kommer neppe som noen bombe på den opplyste at musikk er et språk som krysser landegrenser på det mest elegante vis. Via musikk møtes mennesker, grenser blir brutt ned og relasjoner oppstår. Det er slik vi mennesker har muligheten til å komme hverandre nærmere. Camara fra Mali i Afrika, Rothenberg fra USA og Young fra Norge gjør et strålende forsøk på å få det til.

Hvem sitt initiativ dette var vet jeg ikke, men de tre møttes uansett to junidager i fjor i studioet til Øystein Sevåg like utenfor Oslo. Med et repertoar bestående av to Camara-låter, en av Young og seks spontant unnfanga, sørga gitarist Young, klarinettist, bassklarinettist og fløytist Rothenberg og n´goni-, balafon-, calabas- og djembespiller, og tidvis også vokalist, Camara, for at kulturer, tradisjoner og uttrykk fra mange himmelstrøk finner hverandre.

Hvordan vesener fra andre planeter vil oppleve oss når de hører denne musikken, er ikke godt å si. Jeg tipper de vil si at det høres spennende og annerledes ut der nede - menneskene er ikke de verste vi har.

