Anmeldelse: Jan Ove Ekeberg - «Den siste vikingkongen - Keiserens leiesoldat»

Da er bind tre i Jan Ove Ekebergs verk om «Den siste vikingkongen» unnagjort og Ekeberg bekrefter sin enorme historiekunnskap, sin dramatiske klo og sin veldig flotte fortellerevne.

Siden 2016 har Ekeberg bragt oss tilbake i tid sånn cirka 1000 år og for de av oss som er interessert i både historie, ei god fortelling, godt språk og spenning, så er Jan Ove Ekeberg og hans univers en sann svir.

Det er ei linje, en framdrift og en evne til å gjøre denne historia spennende som man må ha et helt spesielt gen for å skape. Jan Ove Ekeberg har det genet.

Denne gangen får vi bli med Harald Hardråde på utferd til både Konstantinopel, Sicilia og Jerusalem. At det er ei dramatisk reise med ditto opplevelser underveis er intet mindre enn en underdrivelse. Det som gjør dette ekstra spennende er at vi i stor grad ikke vet hva som er fakta og hva som kommer fra Ekebergs velutviklede fantasi.

For dem som har fulgt Ekebergs forfatterskap og journalistiske virke før den tid, så kommer det ikke som noen bombe at det er en forfatter som har gjort usedvanlig god research vi støter på. Det fører til at vi går ned og inn i detaljene på et av til nesten nerdete vis og mange digger helt sikkert det. For meg kan det nesten bli i meste laget av og til, men jeg setter voldsom pris på grundigheten og troverdigheten til Ekeberg.

Som en mer enn gjennomsnittlig historieinteressert leser, så har jeg har storkost meg med disse tre bindene om den siste vikingkongen. Det ligger i korta at det kommer minst et bind til også. Jeg gleder meg allerede.

PS Jeg har vært kollega med Ekeberg i nærmere 20 år i TV 2. For ordens skyld.