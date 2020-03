Anmeldelse: Jasper Høiby - Planet B

Den danske bassisten og bandlederen Jasper Høiby kjenner mange fra den suksessrike trioen Phronesis. Nå har han tatt minst et steg videre og han utfordrer oss til å tenke litt ekstra.

For kort tid siden gikk Phronesis ut med melding til sine mange tusen tilhengere at snart er det slutt for trioen som har eksistert siden 2005 med den norsk-svenske trommeslageren Anton Eger og den engelske pianisten Ivo Neame. Det forteller en hel del om statusen til trioen at de melder fra på det viset - det skjer ikke og er heller ikke nødvendig så veldig ofte i jazzens verden.

Årsakene var sikkert flere, men alle tre hadde åpenbart lyst til å prioritere egne prosjekter for ei stund. For Høibys del betyr det et svært ambisiøst sådan der han i løpet av de neste fem åra vil gi oss fire album der han tar for seg de virkelig store spørsmåla. Høiby er altså en musikant med flere tanker i hodet samtidig og her får vi et svært godt første eksempel på hans store prosjekt.

Overskriftene på Høibys engasjement er humanisme, klimautviklinga, kunstig intelligens og økonomisk reform - intet mindre. Til å «hjelpe» seg har han med lydklipp og inspirasjon fra en rekke sentrale meningsbærere som Grace Lee Boggs og Greta Thunberg.

Musikken, som han i all hovedsak har skrevet sjøl, men med litt hjelp fra den engelske saksofonisten Josh Arcoleo og den franske trommeslageren Marc Michel som utgjør trioen vi møter her, kler og underbygger tekstene på et flott vis.

Det er moderne, sterk, melodiøs og kompromissløs musikk som får oss inn i de tankeprosessene både Høiby og hans inspirasjonskilder vil ha oss inn i - og som vi har godt av å bli utfordra på.

Jasper Høiby går sine egne veier - veier det er spennende og viktig å følge han på. «Planet B» er en flott start på et svært ambisiøst prosjekt.

