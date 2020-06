Anmeldelse: Joel Lyssarides - A Better Place

Den svenske pianisten og komponisten Joel Lyssarides har blitt sett på som et supertalent i flere år allerede. Det er det svært mulig å begripe.

Det mer enn ante meg at Joel Lyssarides (27) hadde noe helt spesielt å melde da debuten hans, «Dreamer», så dagens lys i 2017. Det var altså en inderlighet og en modenhet i uttrykket som skulle tilsi at det var en musikant med mye lenger fartstid enn som så vi hadde med å gjøre.

Nå har Stockholmsfødte Lyssarides spilt piano siden han var 4 år og tilegna seg kunnskap og erfaring via en rekke lærere og sjangere og som et resultat av det satt sammen et lyrisk språk han skal være stolt av.

Jovisst er det mulig å høre spor av en rekke klassiske komponister i hans låter og i uttrykket hans, mens jazzgiganter som Bill Evans og Keith Jarrett så definitivt har spilt viktige roller i Lyssarides´ oppvekst også. Til sammen har Lyssarides brukt dette og mere til for å skape noe som likevel er fullstendig hans eget allerede nå.

Med elleve egne låter i bagasjen har Lyssarides nok en gang med seg bassisten Niklas Fernqvist og trommeslageren Rasmus Svensson-Blixt - samme trio som på debuten - og både hver for seg og kollektivt har alle lagt en alen til sin vekst siden sist.

Joel Lyssarides er et pianistisk og jazzikalsk stjerneskudd som vi skal få særdeles mye glede av i tiåra som kommer. Det er også å håpe at trioen holder sammen i lang, lang tid - her er det nemlig et enormt potensiale.

