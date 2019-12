Anmeldelse: Jon Eikemo - «Wildenvey - en dikter i sitt rike»

En av de virkelig store skikkelsene i norsk kulturliv, Jon Eikemo, har akkurat runda 80. Her hyller han en annen gigant, Herman Wildenvey, og vi bør hylle begge to.

Jon Eikemo er og har ei stemme som det tar noen små millisekunder å dra kjensel på. Det er en styrke og en unik personlighet i alt han har tatt tak i og rørt ved og sjøl om det nå er ei stund siden jeg har hatt gleden av å møte/høre han, så er det uansett alltid ei høytidsstund å tilbringe tid i hans selskap.

Denne hyllesten av Herman Wildenvey (1885-1959) kom egentlig ut allerede i 2011. Av diverse årsaker blei den nesten en «hemmelig» utgivelse som ikke fikk den oppmerksomheten den hadde fortjent.

I forbindelse med Eikemos 80 års dag fant heldigvis noen ut at en vinylversjon ville være på sin plass og det er bare å bukke og takke for initiativet.

Cd-versjonen inneholder tolv sanger der komponister som Ketil Bjørnstad, Stein Bull-Hansen og Paolo Vinaccia har bidratt. Tonefølget Eikemo har fått med seg består av Andreas Bye på trommer, Bull-Hansen på gitar, Bendik Hofseth på saksofon, Alfred Janson på trekkspill, Mari Skeie Ljones på hardingfele, Magne Thormodsæter på bass, Vinaccia på trommer og Anders Aarum på tangenter samt en strykekvartett. Vi snakker et solid a-lag med andre ord og slik låter det da også.

Vinylen består av ti låter, men de som er interessert i ei eksklusiv pakke, som kun blir solgt i 100 eksemplarer, får med seg begge deler pluss et signert trykk av coveret.

Om det er som sanger - han har ikke verden største sangstemme, men den er full av personlighet - eller som resitatør, så løfter Eikemo fram denne skatten på et vis som gjør at stadig nye generasjoner bør på ørene og øynene opp for Wildenveys storhet.

Mange født etter at Wildenvey, som var født Herman Portaas, gikk bort har sikkert ikke noe forhold til hans lyrikk, men Eikemo forteller oss at den har evige kvaliteter. Det har så avgjort Jon Eikemo også og i disse vakre, lyriske, stemningsfulle og melodiske innpakningene får både Herman Wildenveys og Jon Eikemos storhet en fortjent ny sjanse.

