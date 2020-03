Anmeldelse: Jon Larsen - Mellom alle stoler

Alle som har hatt gleden av å møte Jon Larsen på et eller annet vis, vet hvilket oppkomme han er. Om det er musikeren, maleren, stjernestøvleteren, entusiasten, festivalarrangøren eller som her forfatteren, så er han akkurat det: et oppkomme.

Jon Larsen (61) overraska mange da han før nyttår takka for seg som ideologisk fører og gitarist i det smått ikoniske bandet Hot Club de Norvège. Det var liksom han det. Når det er sagt så virker det som om fundamentet som er lagt er bunnsolid og når erstatteren Ola Erlien (19) har det som trengs og vel så det for å føre stafetten videre, så var det sikkert et klokt valg.

Noe, eller riktigere mye, forteller meg at Larsen ikke kommer til å ligge på noen latside av den grunn. Han er nemlig en herre med usedvanlig mange jern i ilden og med en energi og gjennomføringsevne som hører hjemme i tetsjiktet.

Boka om Hot Club har på mange vis også blitt en sjølbiografi. De 40 åra bandet har eksistert er også historia om Jon Larsen og for ei historie han har å fortelle.

Larsen skriver som han spiller. Mange spontane innfall, mye improvisasjon og kjappe avgjørelser preger boka på godt og ondt - absolutt mest godt. Dette har så definitivt blitt ei enkildebok og noen vil sikkert ha innvendinger her og der når det gjelder fakta, men her er det Larsens versjon som får regjere og med det i bakhodet så har det blitt en flott ekskursjon i et viktig kapittel av norsk kulturhistorie.

Boka er gjennomillustrert med en mengde bilder fra hele den 40 år lange historia til bandet og Larsen. Den er underholdende fra start til mål og Larsen pakker ikke inn så mye. Jeg hadde satt pris på at personlige tragedier hadde blitt beskrevet mer nennsomt - en sterk redaktørhånd hadde nok ikke latt det slippe gjennom.

Nå er Jon Larsens Hot Club-epoke over. Han har satt punktum med denne fine boka - det eneste han ikke har fått med, ironisk nok, er at han har gitt seg. Men det kommer garantert flere Jon Larsen-kapitler og hans bok «Stjernejeger», som jeg ikke har fått lest, er allerede ute. Jon Larsen kommer garantert ikke til å sitte stille. Bra er det!

Jon Larsen Mellom alle stoler Kunstbokforlaget den gyldne banan