Anmeldelse: Jostein Hodne - Small Steps - Alf Wilhelm Lundberg - The Beauty and the Beast - Live at Nidarosdomen

Gitaristene Jostein Hodne og Alf Wilhelm Lundberg møter oss mutters aleine, men hver for seg. Det betyr to veldig hyggelige møter.

Jostein Hodne (19) fra Trondheim er et helt nytt navn for meg. Det tar tenåringen bare en runde med «Small Steps», som nesten sjølsagt er hans debut, å fascinere meg kraftig. Vi snakker her om en langt framskreden fingerstyle- gitarist, det vil si at han bruker den akustiske gitaren også som perkusjonsinstrument samtidig som han viser oss sine fingerferdigheter på nesten tradisjonelt vis også.

Hodne har skrevet sju av de ni låtene, de to siste er Kari Bremnes´ «E du nord» og ei skotsk folkevise. Med sin egen sound, det er ikke mange 19-åringer som kan skryte av det, frembragt blant annet gjennom at han har stemt gitaren på et unikt vis for hver låt, gir han oss nesten 40 vakre minutter som kan spilles utallig mange ganger. De blir faktisk bare vakrere og vakrere. Sjangermessig hvor hører uttrykket hans hjemme? Vanskelig å si, men Hodne har henta hemningsløst fra både folkemusikk, klassisk musikk, songwriter-tradisjonen og jazz og satt det sammen til noe som han kan kalle sitt eget. Jostein Hodne er og har ei stemme det skal bli veldig spennende å følge i åra som kommer.

Alf Wilhelm Lundberg bekrefter sitt store talent.

Alf Wilhelm Lundberg (41) er jo som en veteran å regne i forhold til Hodne. Han har vist meg og mange andre ved flere anledninger, med sin unike Brahms-gitar, hvilken usedvanlig dyktig musikant han er.

Det bekrefter han nok en gang med denne live-innspillinga gjort i sjølvaste Nidarosdomen i Trondheim. På det originale instrumentet med åtte strenger som er stemt på et like originalt vis, skaper Lundberg et klangbilde ulikt alt annet som har kommet min vei i alle fall.

Med et repertoar bestående i stor grad av egne komposisjoner, men med en folk-improvisasjon ikke langt unna Knut Reiersruds univers inkludert, tar Lundberg oss med på ei reise der den flotte gitaren får møte et pedalbrett med samplere, vrengepedaler og trådløse kontrollere. Musikken er unnfanga som en del av masterprosjektet til Lundberg på jazzlinja i Trondheim.

Om det er jazz eller klassisk musikk Lundberg gir oss, er jeg heldigvis usikker på - viktig er det heller ikke. Det er jeg sikker på er at det er original, spennende og fascinerende musikk. Det holder lenge det.

Jostein Hodne Small Steps Acoustic Landsapes/Musikkoperatørene