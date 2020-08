Anmeldelse: Julian Costello Quartet - Connections: Without Borders

For vel et par år siden sørga postverket i England og Norge for en hyggelig overraskelse. Jeg fikk stifte bekjentskap med musikken til Julian Costello for første gang. Nå er oppfølgeren også på plass og det er like hyggelig.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Tenor- og sopransaksofonisten Julian Costello (55) har markert seg i alt fra små konstellasjoner til storband der borte på fotballøya gjennom flere tiår. Likevel er det med sin egen kvartett han åpenbart føler seg mest hjemme. Det fortalte han oss klart og tydelig på den forrige utgivelsen, «Transitions», og bekreftelsen er solid også med årets oppfølger. Tråden fra den forrige skiva til «Connections», der Costello nok en gang har skrevet all musikken, er lett å følge på mange vis. Besetninga, der polske Jakub Cywinski er ny på bass, er ellers den samme med nok en polakk, Maciek Pysz på elektrisk- og klassisk gitar samt engelske Adam Teixeira på trommer og perkusjon. Alle er bosatt i England og benytter alle sine impulser til å skape et homogent uttrykk. Musikken, som er spilt inn i Øystein Sevågs studio i Heggedal utenfor Oslo, er både vakker, søkende, melodisk og, som tittelen mer enn antyder, grenseløs. Her hentes det impulser fra klassisk musikk, fra en rekke etniske utspring, fra rock og fra moderne jazz. Til sammen har det blitt noe Julian Costello Quartet er både ganske så aleine om og som de har all grunn til å være stolte av. Når Julian Costello er i besittelse av en flott, varm og personlig tone i horna sine, så er det mye å glede seg over her. Nå har de altså spilt inn musikken her til lands; når verden forhåpentligvis lander på beina igjen så hadde det vært hyggelig om de kunne komme hit å spille den for oss også. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Julian Costello Quartet Connections: Without Borders 33 Jazz Records/33jazz.com

Reklame Her får du gullboka til Liverpool