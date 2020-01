Anmeldelse: Juno - Young Star

Bak navnet Juno skjuler fem av kongerikets mest lovende jazzmusikere seg. De kommer blant annet fra jazzmetropolene Gvarv og Åndalsnes.

De som var så heldige å være til stede på Storyville under avslutningsdagen under fjorårets Moldejazz, vet at de har all mulig grunn til å geleide seg til Junos debutplate. Denne høyst spesielle kvintetten, både når det gjelder befolkning og instrumentering, har siden de møttes på den svært så meritterte jazzlinja i Trondheim både funnet fram til hverandre og til et musikalsk landskap ulikt det meste.

Jentemakt

Vi skal ikke skru klokka mange år tilbake før det var helt utenkelig at et jazzband besto av fire jenter og en gutt. Nå løfter vi knapt nok på øyebrynet lenger og godt er det. Med de to vokalistene Thea Ellingsen Grant fra Gvarv og Malin Dahl Ødegård fra Åndalsnes, bassisten Georgia Wartel Collins fra Göteborg, tenorsaksofonist Mona Krogstad fra Trondheim og trommeslager Ingvald Vassbø fra Egersund blir det automatisk et originalt lydbilde - ikke fordi de kommer fra der de kommer fra, men fordi bass, trommer, saksofon og to stemmer låter så annerledes og spennende.

Noe nytt

Både det at det er så mange jenter på vei inn i jazzen og at de kommer fra steder ingen skulle tru at nokon kunne finne på å drive med jazz, er intet mindre enn veldig hyggelig. Etter tre år sammen har de funnet fram til noe som har et ukjent antall ingredienser og som dermed blir et helt eget musikalsk brygg. Med langt framskredne og ustoppelig kreative Kristoffer Lo, tidligere Highasakite, som produsent, har det blitt ei flott gryte med alt fra rap til fri impro, hippe refreng og klart dansbare saker for de som lar seg friste av slikt.

Sterke stemmer

Alle fem er utstyrt med sterke og personlige stemmer og alle får plass av og i kollektivet til å vise seg frem. Når det er sagt så er det Juno som er stjerna på «Young Star». De som blei kjent med Åndalsnes´ vakreste stemme, Malin Dahl Ødegård, på «Romsdalsjul» for bare noe uker siden, vil nok finne henne igjen her også, men de vil også få stifte bekjentskap med mange andre sider av stemma fra Næs. Her er det enkelt og greit mye og variert å glede seg til.

PS Vær tålmodig: sistesporet er ikke over før det er over og helt til slutt kommer det så vakker tostemt sang som du ikke har hørt på ei god stund.

PS 2 Dessuten håper jeg Trump blir avsatt så snart som mulig.