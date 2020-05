Anmeldelse: Kaja Draksler Octet - Out for Stars - Gledalec

Det lå vel ikke i korta at en av de mest spennende stemmene i europeisk jazz skulle være ei ung jente fra den slovenske landsbygda. Slik er det likevel og navnet er Kaja Draksler.

Det var vel neppe åpenbart for familien Draksler på bøgda i Slovenia heller at det skulle bli en musiker av internasjonal klasse i et skjæringspunkt mellom mellom jazz, fri improvisasjonsmusikk, moderne klassisk og ny musikk samt med spor av folkemusikk fra Slovenia og Balkan av Kaja Draksler (33).

Nå har pianisten, komponisten og orkesterlederen, som har slått seg ned i smeltedigelen Amsterdam etter at studiene der var over, virkelig tatt de store stega og etablert seg helt der oppe.

Av tids- og arbeidsmessige årsaker var konserten med Kaja Draksler Octet en av de jeg gikk glipp av under fjorårets Moldejazz. Med bandets nye cd i høyttalerne skjønner jeg at jeg har gått glipp av noe viktig.

Amsterdam er som nevnt en kulturell smeltedigel som tiltrekker seg mennesker fra hele verden. I bandet til Draksler finner vi to vokalister, fra henholdsvis Island og Latvia, en saksofonist fra Argentina, fiolinist og bratsjist fra Romania, bassist fra Belgia og veteranen Ab Baars klarinett og saksofon samt trommeslager fra Nederland. Et mini-FN der altså.

På den nye plata har Draksler skrevet musikk til tekster av amerikanske Robert Frost, mens på den forrige, som har blitt liggende til marinering siden 2017, er det Pablo Neruda, greske Andriana Minou og slovenske Gregor Strniša som står for tekstene.

Besetningen på de to skivene er identiske og Draksler følger en klar retning i sin musikktilnærming far den første til den ferske. Hun omgir seg med musikanter som vet hva og hvor hun vil. I tillegg til de skrevne melodiene har flere av hennes medsammensvorne fått frie tøyler til å skape små spennende mellomspill.

Musikken til Draksler er spennende, krevende og utfordrende både for de åtte og for oss som blir invitert med. Det betyr at det ligger mye i potten for de som gjerne vil oppleve noe totalt unikt. Kaja Draksler byr på det og forteller oss at hun vil bli værende ei stemme som kommer til å være viktig i mange tiår fremover.

Kaja Draksler Octet Out for Stars Clean Feed Records/MusikkLosen