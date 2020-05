Anmeldelse: Kalle - Introducing

Kalle - eller Karl Hjalmar Nyberg - er en av de mange svenskene som har inntatt jazzlinja i Trondheim og endt opp med å bli værende i kongeriket. Det skal vi være svært tacksamma for.

De som styrer jazzlinja i den fordums fotballbyen Trondheim skal virkelig ta til seg at store deler av kremen av den oppvoksende svenske jazzslekt har valgt akkurat bartebyen for sin videre ferd i jazzuniverset. Ikke nok med det: mange av dem har valgt å bli værende her hos Harald og Sonja etter at eksamen har blitt avlagt også. Mange av dem føler altså at det er her det skjer. Saksofonisten og synthesisten Karl Hjalmar Nyberg (29) er en av disse langt framskredne og her debuterer han under eget navn på et svært spennende og originalt vis.

Der Nyberg, opprinnelig fra jazzfestivalbyen Umeå, har vist seg tydeligst frem er i det spennende kollektivet Megalodon Collective sammen med blant andre saksofonistene Petter Kraft - nok en jazzlinje-svenske - og Martin Myhre Olsen. I miljøet rundt både dette bandet og jazzlinja forøvrig har Nyberg parallelt utvikla sitt eget landskap og det er det vi får hilse på gjennom debuten til Kalle.

Nyberg har etter hvert flytta til hovedstaden og der har han satt sammen en kvartett med unge, likesinna og søkende musikanter med utgangspunkt både i jazzlinja og Musikkhøgskolen i Oslo. Heida Mobeck på tuba og elektronikk, Veslemøy Narvesen på trommer og Martin Miguel Almagro Tonne på gitar/midi-gitar utgjør sammen med Nyberg et usedvanlig spennende og annerledes kollektiv i et univers jeg aldri har besøkt tidligere.

I denne gryta har Kalle kasta ulike doser med hip, moderne jazz, indie rock og impro og skapt et helt unikt lydunivers av det - som det nesten framgår bare av instrumenteringa. Festen varer bare i en knapp halvtime og det betyr at de fire er restriktive når det gjelder lengden på utfluktene sine, men det føles likevel som om de får sagt mye.

Kalle er enkelt og greit en flott, ny blomst i den norske - Nyberg er så bra at vi kaller han norsk - musikkfloraen. Det er hipt, det er tøft, det er moderne, det er annerledes - det er musikk veldig fra 2020.

