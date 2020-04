Anmeldelse: Kalle Moberg - The Tokyo Sessions Volume 1 - Unheard-of

Du skal ha fulgt svært godt med for å ha inngående kjennskap til trekkspilleren Kalle Moberg. Nå er muligheten her og den bør du benytte.

De mest ihuga har støtt på Kalle Moberg (25) fra Sandvika i det store bandet til Paal Nilssen-Love, Large Unit. Det var også slik denne solodebuten kom i stand. På turné med Large Unit i Japan fikk produsentlegenden Jim O´Rourke høre Moberg og han mente spontant at det den unge bæringen hadde å fare med burde spilles inn så raskt som mulig.

Slikt sies sikkert ofte, men den Tokyo-bosatte O´Rourke mente det og kort tid etter kom mail med invitasjon til ny Japan-tur med innspilling som mål. For vel et år siden var det klart både for plateinnspilling og nye møter for Moberg med en rekke japanske musikere - møter som vil komme ut på plate seinere i år.

Her er det altså Moberg mutters aleine og jeg skjønner O´Rourkes fascinasjon. Jeg har heller aldri hørt trekkspill traktert slik Moberg gjør det i løpet av en drøy halvtime. På de seks låtene, som jeg antar i stor grad er fritt improvisert, skaper Moberg lydlandskap og stemninger som er hinsides alt annet du har hørt tidligere.

Når noen skaper noe helt nytt, uforutsigbart og spennende, så er jeg veldig lett å fange. Kalle Moberg har greid alt dette og skal bli et veldig spennende navn å følge i åra som kommer.

