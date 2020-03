Anmeldelse: Karen Musæus - Summoning

Fra det store intet dukka singer/songwriteren Karen Musæus opp i 2015 med si debutskive «The House». Jeg var blant dem som blei veldig begeistra og som har venta på oppfølgeren. Endelig er den her.

Fra det store intet er ganske sikkert ikke korrekt, men Oslo-jenta Karen Musæus (33) var et ukjent navn for meg da hun platedebuterte. Det sier sikkert en del om hvordan jeg holder meg oppdatert, men det er altså slik at det befinner seg mange der ute som passerer under radaren - dessverre. I alle fall når det viser seg at man er så bra som Musæus fortalte oss både gjennom debuten og ikke minst her med oppfølgeren knappe fem år etterpå.

Med sitt solide grep om det engelske språket, både skriftlig og verbalt, synger Musæus langt fremme i lydbildet med en engelskuttale de fleste ikke-engelske artister kan misunne henne. Når hun i tillegg skriver tekster om noe som virkelig ligger hennes hjerte nær, der det å foreta valg og følge magefølelsen sin er viktige ingredienser, så blir det slik at det å bli med Karen Musæus på reisa er både hyggelig og givende.

Når hun også skriver låter som henter både fra det beste i singer/songwriter-tradisjonen og samtidig henter fra jazz og andre herligheter, så har pakka «Summoning» blitt veldig bra. Mye av æra skal nok en gang gå til produsent, gitarist og tangentist Andreas Mjøs (Jaga Jazzist) som også har invitert inn blant andre trompeter Terje Johannesen og bassist Ole Morten Vågan. Til sammen har Musæus og gutta laga et strålende flott og sofistikert lydbilde.

Karen Musæus imponerte med debuten sin. Med «Summoning» har hun tatt nye steg og imponerer enda mer. Finnes det noe rettferdighet i den musikalske verdenen så får Karen Musæus mye oppmerksomhet i åra som kommer. Det er lov å håpe i alle fall.

