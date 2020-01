Anmeldelse: Kari Harneshaug - «Deeper/Further»

En god ting kan ikke gjentas for ofte: den spennende rockeartisten Kari Harneshaug fortjener mye mer oppmerksomhet enn hun har fått. Med sitt fjerde album på åtte år, tar hun nok en gang nye steg.

Til tross for at Harneshaug, opprinnelig fra Harøya på Romsdalskysten, men bosatt i Trondheim, fortsatt er godt forplanta i første halvdel av 30-åra, så har hun altså siden 2012 gitt oss hele fire visittkort. Jeg fikk ikke hekta meg på før den forrige, «We Were Closer to the End» i 2016, men basert på den og «Deeper/Further», så har vi med en artist med både store ambisjoner og et særpreg å gjøre som bør åpne stadig nye dører og ører.

Tekstunivers

Harneshaug gjør det på ingen måte lett verken for seg sjøl eller for oss. Gjennom sitt personlige tekstunivers, som alltid blir jobba frem før melodien blir unnfanga, inviterer hun oss til steder der det er ekte, men på ingen måte lyst og lystig hele tida. Heller tvert i mot. Det betyr samtidig at hun utfordrer oss og inviterer oss til å bli kjent med henne. Det er ikke hver dag pop/rock-tekster legger lista så personlig og så høyt.

Tøffe låter

Når de åtte tekstene så blir fulgt av like mange - tro det eller ei - melodier som er tøffe og som kler både den fine og sterke stemma til Harneshaug, tekstene og stemningene hun søker, så har «Deeper/Further» blitt en tilstandsrapport anno 2020 som forteller oss om en artist i stadig utvikling.

Tidligere har en artist som engelske PJ Harvey blitt nevnt i samme åndedrag som Harneshaug - eller var det omvendt? Det er mulig det har noe for seg, men slik jeg hører Harneshaug anno 2020 så står hun fjellstøtt på egne bein. Hun gir oss sterk, personlig og stemningsfull rockemusikk som hun har gitt liv til sammen med produsent og musiker Karl Klaseie og noen av Trondheimsmiljøets beste rocke- og jazzmusikere.

Rettferdighet?

Hvis det finnes noen form for rettferdighet i musikkverdenen, noe jeg tviler sterkt på, så bør Kari Harneshaug få sitt definitive gjennombrudd med «Deeper/Further». Så bra har hun nemlig vokst seg til å bli nå.

