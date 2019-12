Anmeldelse: Kimchi Moccasin Tango: «Yankee Zulu»

Trioen Kimchi Moccasin Tango, med tre av våre mest spennende relativt unge musikanter, kaster alle hemninger og lar det stå til.

Trommeslager Dag Erik Knedal Andersen kjenner vi etterhvert fra en rekke frijazzkonstellasjoner som Akode og Saka, mens gitarist Bjorå og tenorsaksofonist Nyberg er viktige stemmer i et av de mest oppegående banda her hjemme de seineste åra, Megalodon Collective.

Det alle tre har felles er at de har vokst opp på jazzlinja i Trondheim og vi vet hva det betyr for utviklinga av søkende musikalske sinn. Mye.

Her møter vi de tre - et helt ukjent kollektiv for meg før denne skiva dukka opp i posten fra Portugal - i fri utfoldelse i ei studioinnspilling fra april i fjor.

De fire «låtene» er på alle vis kollektivt unnfanga der og da. De møtes i et univers der orden møter kaos og der struktur møter frihet. Det gjør at vi i vel 40 minutter blir tatt med på en utflukt verken de eller vi aner hvor vil ende og som er ustoppelig spennende med masse dynamikk i seg.

Med Kimchi Moccasin Tango har vi fått en ny frijazztrio på svært høyt nivå.

