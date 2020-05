Anmeldelse: Kira Skov - I nat blir vi gamle - The Echo of You

Den danske vokalisten Kira Skov er et relativt nytt bekjentskap for meg. Gjennom disse to albumene føler jeg likevel at jeg har kommet tett på henne.

Kira Skov (43) har vært en viktig bidragsyter på den alternative popscena i Danmark siden begynnelsen av 2000-tallet. Hun har samarbeida med så forskjellige retningsgivere som den engelske trip-hoperen Tricky og viktige danske sjangerfrie musikere som Oliver Hoiness og Ned Ferm. Skov har også tilnærma seg jazzuttrykket med en hyllest til Billie Holiday. Hennes aller viktigste samarbeidspartner var uansett hennes ektemann Nicolai Munch-Hansen, en særdeles langt framskreden jazz/rock-bassist og komponist, som gikk bort i 2017 bare 39 år gammel.

»I nat blir vi gamle» var ikke meningen skulle bli noen plate. I utgangspunktet skulle Skov skrive bok for å legge det tragiske bak seg og komme steg videre i livet. Det skulle likevel vise seg at det blei tekster og musikk ut av tankereisene. For første gang møter Skov sitt publikum på dansk og du verden så sterke, flotte, personlige og inderlige tanker hun deler med oss.

Skov er besjela med ei høyst personlig stemme som raskt tar bolig i meg - jeg tror på henne fra første sekund. Når hun så i dette rocka indielandskapet med klare jazzimpulser får strålende reisefølge fra blant andre Ned Ferm, Silas Tinglef og Simon Toldam, så har dette blitt et både sterkt og flott møte med Kira Skov.

Året etter at Munch-Hansen gikk bort kom Skov med en hyllest og et farvel til sin kjære, «The Echo of You». Alle tekstene hadde Skov skrevet til melodier som lå der og ventet - skrevet av Munch-Hansen. Alle nedpå, så vakre.

Sjøl om hun her synger på engelsk, av og til i duett med Bonnie Prince Billy, så er dette minst like sterkt, nært, vakkert, ondt og inderlig som «I nat blir vi gamle».

Setninga «From us a tree shall grow, a child, a wild seed in the wind - Blowing away from me, returning back again» sier det aller meste.

Disse to møtene med Kira Skov har satt spor, spor som heldigvis ikke er mulig å viske ut. Både hun og Nicolai Munch-Hansen har flytta inn hos meg nå.

Nicolai Munch-Hansen ville blitt 43 år i dag. Dette er på alle vis en hyllest til han også.

