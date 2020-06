Anmeldelse: Kirsti Huke - Weaving

Jeg har vært begeistra for Kirsti Hukes univers i en årrekke, jeg er det fortsatt og noe forteller meg at jeg kommer til å bli værende det i åra som kommer. Her gir hun oss sitt høydepunkt så langt.

Kirsti Huke, fra Ler ikke langt fra Trondheim, har vært der i et par tiår. Hun har både under eget navn og i andre konstellasjoner, sammen med blant andre Tore Brunborg og Ola Kvernberg, fortalt oss at hun er i besittelse av et totalt unikt uttrykk. Det er varmt, det er inderlig og det har det rommet og den lufta som skal til for at det skal være mulig å synke ned i det for virkelig få muligheten til å gripe essensen og ektheten i det. Hvorfor vokalisten og bandlederen Kirsti Huke ikke har fått det Store gjennombruddet både her hjemme og utenlands, er fullstendig ubegripelig for meg. Pat Metheny skjønte det i alle fall: etter å ha hørt henne i Molde, spurte han om hun kunne snu bilen på vei hjem til Trondheim for å bli på hans konsert seinere i uka! Hun gjorde det.

Huke er med sine 43 år både erfaren og har mange tiår igjen av karriera si. Dette er hennes tredje visittkort under eget navn - hun tar seg tid før hun melder fra og det forteller oss om en artist med stor sjølinnsikt og ditto kritisk sans til det hun kommer med.

Som et slags bakteppe til denne flotte tilstandsrapporten er ei reise Huke gjorde til India. Den må ha gjort sterkt inntrykk og ført til enda mer innsikt. På et plettfritt engelsk, formidler hun tanker om både ensomhet, vennskap og søsterskap - om det å være underveis og om det å nå frem til ny kunnskap om både seg sjøl og verden rundt seg.

Huke har skrevet alt av både tekster og musikk, men har fått fantastisk hjelp av sine svært langt framskredne medmusikanter. Besetninga er, som musikken, både original og unik: Gunnar Halle på trompet, synth og vokal og Wetle Holte og Erik Nylander på trommer, trommemaskiner og perkusjon.

De som aner at her blir vi servert et lydlandskap, et uttrykk og en manifestasjon av hvilken enorm personlighet Kirsti Huke er i et vakkert, melodisk og totalt personlig univers, har ant helt rett. Dette er stort - intet mindre.

