Anmeldelse: Kjetil Bjerkestrand - «Stabat Mater» - Meditations & Prayers - Mathilde Grooss Viddal - «Stabat Mater»

Kjetil Bjerkestrand og Mathilde Grooss Viddal er to musikanter med mye flott på hjertet. Med hver sin «Stabat Mater» har de gitt oss hvert sitt høydepunkt. Det sier ikke reint lite.

Jeg har ikke tall på i hvor mange musikalske settinger jeg har møtt og opplevd Kjetil Bjerkestrands unike klo de seineste tiåra. Fellestrekket er allsidigheten og kvaliteten i det han ustoppelig gir oss.

For ei stund siden hadde jeg gleden av å være til stede på slippkonserten til hans «Stabat Mater» i Jakobs kirke. Det blei nok en opplevelse som har tatt bolig i sjel og sinn og som garantert kommer til på bli værende der.

Stabat Mater betyr dødsmesse og det er det første verket den ettertrakta Freiværingen har skrevet som ikke har vært et bestillingsverk. Han har sjøl vært gjennom en tøff sjukdomsperiode, men har vært åpen på at kampen mot kreften har kommet dit at de med makt over sånt nå har sagt at han er frisk.

Det har garantert prega komponisten Bjerkestrand mens han skrev de sju satsene. Live Maria Roggen framfører de gamle tekstene på engelsk og latin og medtangentist Øystein Moen, fiolinist i ultraklassen Arve Tellefsen sammen med TrondheimSolistene sørger for at vi møter Bjerkestrands unike univers som alltid henter inspirasjon fra «alle» hjørner og kanter i den musikalske floraen.

Det er alltid en styrke og kraft i det Kjetil Bjerkestrand gir oss som aldri slutter å forundre meg. Denne gangen mer enn noen sinne.

Det flotte bildet til Sverre Bjertnæs, som preger omslaget, har vært med Bjerkestrand gjennom hele skriveprosessen. Det gjør hele opplevelsen ekstra sterk.

Mathilde Grooss Viddal inviterer oss inn i spennende landskap.

Saksofonisten og klarinettisten Mathilde Grooss Viddal har vaka rundt vannskorpa i norsk jazzliv i mange år. Hun fortjener mye mer oppmerksomhet både som instrumentalist, komponist og bandleder og sammen med bandet Meditations & Prayers forteller hun oss hvorfor.

Bandets «Stabat Mater» i åtte satser der de har fått litt «hjelp» av både Sibelius, Haden og Monk til skrivejobben, og som blir avslutta med Grooss Viddals «Peace», viser oss at hun har en visjon, en retning med med sin musikk som hun er ganske så aleine om.

Med et utmerket og originalt band bestående av Harpreet Bansal på fiolin, Øyvind Brække på trombone, Børge-Are Halvorsen på tenorsaksofon og Per Willy Aaserud på trompet og elektronikk, skaper Grooss Viddal vakre og høyst personlige stemninger.

Mathilde Grooss Viddal skaper inderlig musikk som sørger for at den store ro kan senke seg. Det trengs ofte i vår tid.

