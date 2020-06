Anmeldelse: Knut - Breeze

Multiinstrumentalisten, men i all hovedsak gitaristen, Knut Bjørnar Asphol viser seg for første gang fram mutters aleine. Og da bare som Knut.

Knut Bjørnar Asphol (47), opprinnelig fra Kleive ved Molde har spilt ei viktig bakspillerrolle i norsk musikk et par tiår nå. Artister som Alexander Rybak, Knut Anders Sørum, Hanne Krogh, Nils Petter Molvær, Arve Henriksen og Stian Carstensen har alle nytt godt av Asphols kvaliteter.

Som man vil skjønne av denne rekka av samarbeidspartnere, så står det ikke på allsidigheten hos vår mann. Det skinner også tydelig gjennom på dette visittkortet.

Når han har nedskalert seg sjøl til artistnavnet Knut, så har han også gjort det samme når det gjelder samarbeidspartnere. Han spiller alle instrumenter sjøl, bortsett fra joik av Marit Hætta Øverli på ett spor, og Knut vet hvordan han skal få mye ut av et hipt studio med x antall maskiner og duppeditter til disposisjon.

Knut har skapt åtte vakre melodier, elektroniske landskap eller stemninger der hans akustiske nylonstrengsgitar er sentral i lydbildet hele veien. Om det er instrumental pop, verdensmusikk med joik og bossa i miksen eller om det er jazz og mye annet, er jeg faktisk ikke sikker på og dessuten så er det ganske så uvesentlig.

Det som er viktig er at Knut har skapt vakker og stemningsfull musikk som definitivt egner seg på svale sommerkvelder. Når det blir høst, vinter og vår skal man ikke se bort fra at den vil egne seg like godt da også. Og det er bare å holde ørene åpne i tida som kommer også: Knut kommer nemlig med ei akustisk jazzkvartett-skive i september og nok et soloalbum, med klassisk gitar, over nyttår.

»Breeze» er kun utgitt digitalt.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.