Anmeldelse: Køs - An Uncaught Bird

Køs sa meg ingenting før jeg satte på den tilsendte vinylen. Det tok kun kort tid å bli fascinert av den danske trioen.

Køs tar oss med til fascinerende og ofte vakre steder.

Både Køs, som har eksistert som band siden 2014, og de tre som befolker denne fristaten var ukjente størrelser for meg. Altsaksofonisten Maria Dybbroe, elektronikeren Valdemar Kragelund og trommeslageren Kristian Isholm Saarup, med base i Aarhus og København, har uansett funnet fram til noe helt særegent i et fritt og kompromissløst landskap som likevel befinner seg et godt stykke bortenfor tradisjonell frijazz.

I et lyttende elektro-akustisk landskap henter de tre inspirasjon fra kilder som klassisk musikk, ambient og støy og setter det sammen med sine bakgrunner fra impro, jazz og hip hop. Om noen dermed tror at dette blir musikk annerledes enn det meste annet, så har de faktisk helt rett.

Samtidig som det er fritt, så oppleves deler av musikken også som komponert - sikkert fordi de tre kjenner hverandre så godt som de gjør. Musikken er i det ene øyeblikket voldsom og storslagen, mens den i det neste kan være helt nedpå og reflekterende. Tøft, originalt og spennende er det uansett hele veien.

