Anmeldelse: Kviven Duo - Kvakksalvar-Guri

De to felespillerne Britt Pernille Frøholm og Jorun Marie Kvernberg debuterer som duo med Kviven Duo. Der tar de både vare på en viktig tradisjon og du skal ikke se bort fra at de bringer den videre også.

Britt Pernille Frøholm fra Hornindal, som nå har blitt Volda kommune, og Jorun Marie Kvernberg fra Hustadvika, men bosatt i Volda - er to svært så erfarne og dyktige felespillere. De har de siste par tiåra satt sitt solide preg på norsk tradisjonsmusikk via grupper som Majorstuen, Maar, Boreas, Perleskum og Friensemblet og de har heller ikke vært redd for å strekke strikken og på det viset åpne døra for stadig nye generasjoner.

Fullt trøkk

Kvernberg-navnet i forbindelse med fele er jo viden kjent etter hvert også i andre sammenhenger. Trøkk og energi er jo betegnelser bror Ola og hans uttrykk er assosiert med og du verden som søster Jorun Marie og Britt Pernille Frøholm også er besjela med det.

I et repertoar bestående av 16 springere og salmetoner har de skapt et slåttebrygg som umiddelbart vil snakke til folkemusikkmenigheta, men som samtidig har kvaliteter i seg til å treffe et helt nytt og annet publikum også. Dette swinger nemlig kraftig sjøl om det er på et noe annet vis enn for eksempel jazzfolket vil bekjenne seg til. Dessuten er de to mesterspilledamene utstyrt med store doser energi som skinner tydelig gjennom både i samspillet og uttrykket.

Livsbejaende og sårt

Veldig mye av musikken er usedvanlig livsbejaende og sprudlende, mens noe, som for eksempel «Den heidenske», er mer ettertenksom og med en sår undertone. De to spiller enkelt og greit livet, hvis du skjønner.

De to har latt seg inspirere av kildene musikken er henta hos: Kvakksalvar-Guri, Syvdsnesen og Myre-Mons er noen av dem og begge skal ha ekstra ære for beskrivelsene av både kildene og musikken i omslagsheftet. Det gir det hele nok en dimensjon og det gjør også de to slåttene der to «nye» felespillere fra Sunnmøre også bidrar og utvider lydlandskapet.

Duke Ellington sa en gang at det finnes kun to typer musikk: god og dårlig. «Kvakksalvar-Guri» og Kviven Duo hører definitivt hjemme i den første kategorien.

