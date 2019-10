Anmeldelse: Lafayette Gilchrist - «Dark Matter»

Den amerikanske pianisten Lafayette Gilchrist tar oss like godt med på ei rundreise i hele jazzhistoria og vel så det på denne liveinnspillinga.

Lafayette Gilchrist avlegger oss et sjeldent besøk.

Lafayette Gilchrist (52) er mest kjent her hjemme for sin lange fartstid sammen med saksofonisten David Murray. Her får vi møte han helt aleine i hjembyen Baltimore med et lyttende publikum på plass.

Gilchrist viser seg å være en usedvanlig allsidig pianist og musikant som henter uhemma fra bortimot det som er av stilretninger. Med sitt lyriske, men ofte også funky uttrykk hører vi alt fra funk via stride og swing til hip-hop. Når så ei lokal retning som kalles go-go, med ei teskje funk, r´n b´, jazz og old-school hip-hop - helt nytt for meg - og aldri så lite New Orleans tilsettes den musikalske gumboen, så skal det ikke all verdens fantasi til for å skjønne at dette er noe helt for seg sjøl.

Gilchrist har så definitivt lært seg sin Monk også og som om ikke det var nok så har jeg han sterkt mistenkt for å ha lytta en hel del på klassisk musikk også.

Lafayette Gilchrist gir oss et fint visittkort med sitt personlige og ganske så upolerte pianospill. Med sine innfallsvinkler til det å skape musikk så blir «Dark Matter» en strålende musikalsk historieforelesning.

