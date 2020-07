Anmeldelse: Laila Biali - Out of Dust

Vokalisten, pianisten og komponisten Laila Biali har et stort navn hjemme i Canada. Til tross for at hun fortalte oss hvem hun var med sin sjøltitulerte ACT-debut for to år siden, så venter fortsatt det store gjennombruddet på denne sida av Atlanteren.

Canada har en stolt tradisjon når det gjelder stemmer som har satt sitt preg på moderne vokaluttrykk. Det er vel nok å nevne storheter som Joni Mitchell, Leonard Cohen, Diana Krall, Neil Young og Michael Bublé. Laila Biali (39) har med andre ord mangt og mye å slekte på. Som flere av sine nevnte landsmenn så befinner også Biali seg også i flere grenseland med sitt vakre, men nokså ufarlige uttrykk. Det er mye mye jazz i det, men også like store deler avansert popmusikk. Til sammen blir det nok et vakkert visittkort fra Biali, men om det er nok originalitet i det til å oppnå den typen verdensherredømme som sine landsmenn tviler jeg på. Biali, som har flytta hjem etter flere år i New York, har skrevet det meste av materialet sjøl. Noe i samarbeid med andre - noe aleine. Den eneste coverlåta denne gangen er Gregory Porters «Take Me to the Alley» som hun absolutt setter sitt eget bumerke på. På det personlige planet har Biali vært gjennom tøffe tider de seineste åra, noe som også gjenspeiler seg i tekstene hennes. Det betyr på ingen måte at dette er noen mørk tilstandsrapport fra henne - det betyr bare at hun forteller historier som de er og hun gjør det på en troverdig måte. Sammen med et utmerka musikalsk reisefølge av stort ukjente canadiske musikanter, så sørger Laila Biali nok en gang for en elevert hyggestund, men uten de store utfordringene. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Laila Biali Out of Dust ACT/Musikkoperatørene

