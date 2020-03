Anmeldelse: Lars Andreas Haug Band - Wazairo

Tubaisten, komponisten og bandlederen Lars Andreas Haug har passert under alt for mange radarer. Her er nok en fin mulighet til å gjøre noe med det.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Lars Andreas Haug (44) vil nok en del nikke gjenkjennende til når jeg nevner samarbeid med Live Maria Roggen, Trygve Seim og ikke minst den originale trioen Tri O´Trang med Helge Lien og Torben Snekkestad. Under eget navn har Haug også gitt ut flere skiver, men den store oppmerksomheten har dessverre ikke blitt han til del. Det er både leit og ufortjent for Lars Andreas Haug har mye høyst unikt å melde. Med sitt band, som i stor grad består av musikanter han har samarbeida med siden 90-tallet, gir han oss her musikk som han har skrevet og arrangert for Johannes Billich (tangenter), Gunnar Halle (trompet), Camilla Susann Haug (vokal), Jovan Pavlovic (trekkspill), Steffen Schorn (saksofon) og Knut Aalefjær (trommer og marimba). I tillegg er Rolf Magne Schmidt Asker gjest på vokal på tittelsporet som varer i nesten en halvtime. Musikken er spennende, annerledes, sprudlende og humoristisk og henter inspirasjon fra folkemusikk, klassisk musikk, samtidsmusikk, impro, jazz og en rekke andre herligheter. Denne musikalske stuinga dandert av ei ganske så spesiell besetning/instrumentering sørger for ei musikalsk reise som med dynamiske virkemidler gir oss både spenning og påfyll. Få opp ørene for Lars Andreas Haug, musikken hans og bandet hans. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Lars Andreas Haug Band Wazairo Unit Records/membran.net

Reklame Dette er Norges billigste strømavtale