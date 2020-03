Anmeldelse: Lars Jakob Rudjord - Let Tomorrow Be Better

Hva som virker og ikke virker i disse tider lurer millioner av mennesker på. Ingen vet foreløpig svaret, men en ting er uansett sikkert: musikk slik komponisten og tangentisten Lars Jakob Rudjord gir oss virker ikke mot, men for det meste.

Lars Jakob Rudjord, som kommer fra Lista, så langt sør som det er mulig å komme i kongeriket, fyller 36 år i dag. Forhåpentligvis får han det ønsker seg og sikkert fortjener, men i sin raushet så har han for sikkerhets skyld gitt oss alle en nydelig presang; albumet «Let Tomorrow Be Better». Reisa han inviterer oss med på får ekstra dybde og betydning i forbindelse med den ekstreme situasjonen vi alle er oppe i og som vi ikke ser enden på.

Jeg leser meg til at Rudjords univers ofte blir forbundet med neo-klassisme. Begrepet og referansene sier ikke meg så mye, men så har det heller ikke så stor betydning. Det som betyr noe er at Rudjord med utgangspunkt i sitt 100 år gamle flygel og ymse elektriske tangentinstrumenter har skapt en unik liten verden som er veldig hans og som henter både fra klassisk musikk og fra jazz. Det er kun Rudjord som styrer butikken her bortsett fra assistanse fra cellisten Katrine Schiøtt på to spor.

Musikken er vakker, meditativ, uhyre personlig og både tankevekkende og trøstende i ei tid ingen av oss har opplevd maken til tidligere. Rudjord kunne sjølsagt ikke ane at verden skulle se slik ut da han jobba med musikken i heimen om natta etter at stillheten hadde senka seg. Nå har den uansett fått en ekstra dimensjon ved seg: «Let Tomorrow Be Better» kan vi både trøste oss med, glede oss over og håpe på.

Gratulerer med musikken - gratulerer med dagen!

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.

PS: Musikken er kun utgitt digitalt.