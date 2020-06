Anmeldelse: Lauritz og Isach Skeidsvoll: Spirit Without Fire Within

Kleive like utenfor Molde har historisk sett vært kjent for hjørnesteinsbedrifta Brødrene Midthaug. Nå skal man ikke se bort fra at et nytt brødrepar vil ta over hegemoniet, nemlig jazzbrødrene Isach og Lauritz Skeidsvoll.

Moldejazz 2020 var som alle andre kulturarrangement i sommer i stor fare for å bli avlyst. Nå hadde heldigvis styre og administrasjon is i magen og venta med den endelige avgjørelsen så lenge som mulig og vi vet alle hva det heldigvis førte til. Et nytt program blei satt sammen på rekordtid med kun norske musikere involvert og blant dem som får æren av å opptre på denne høyst spesielle jubileumsfestivalen er det altså en improduo fra Kleive med storebror Lauritz på tenorsaksofon og Isach Skeidsvoll på piano. Hadde noen antyda for bare noen få år siden at en improduo fra Kleive skulle spille på Moldejazz, så vet jeg om noen som hadde trukket på smilebåndet og vel så det.

Musikalsk familie

De som har fulgt litt med i det lokale musikklivet de seineste åra, vet at Isach og Lauritz er tungt familiært belasta når det gjelder musikk. Pappa Leiv Skeidsvoll har fått Molde kommunes kulturpris for sin store innsats for musikkmiljøet i og rundt Molde og at sønnene skulle falle i jazzgryta var sånn sett ikke overraskende.

Opp gjennom åra har vi hørt Isach, som studerer ved Grieg-akademiet i Bergen, og Lauritz, som har valgt Musikkhøgskolen i Oslo som sin base, i en rekke musikalske sjangre og utgaver. Med denne duoen er det første gang jeg i alle fall støter på dem i et frijazz-landskap.

Fri flyt

De fem «låtene», som til sammen varer i vel 36 minutter, oppfatter jeg som musikalske ideer unnfanga der og da. De to har den store fordelen at de har kjent hverandre hele livet, spilt mye sammen og er dermed i stand til å reagere på det minste vink fra den andre. Det betyr at her er det mye og spennende interaksjon i et landskap der tradisjonell rytmikk og melodikk ikke spiller noen hovedrolle for å si det mildt.

Moldejazz om noen uker

Blir dette musikken vi får høre på Moldejazz? Svaret er definitivt nei. Denne musikken blei spilt der og da og kommer aldri til å bli gjentatt. Den musikalske filosofien som ligger bak derimot kommer de helt sikkert til å ta med seg, men det blir altså helt nye og spennende samtaler mellom brødrene vi blir invitert inn til i uke 29.

Foreløpig er denne plata kun utgitt digitalt.

