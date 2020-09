Anmeldelse: Lilja - «Marble»

Oddrun Lilja Jonsdottir, eller bare Lilja som artist, tar oss med på ei sjelden, viktig og livsbejaende reise.

I løpet av 28 år på Tellus har gitaristen, komponisten og det nysgjerrige - i svært positiv betydning - mennesket Oddrun Lilja Jonsdottir fra Groruddalen i Oslo og litt fra Island, besøkt, opplevd, latt seg inspirere av og tatt til seg mer fra de fleste verdenshjørner enn de fleste vil gjøre gjennom et helt liv.

Når hun så på debuten sin under eget navn har makta å sette sammen alt dette til et visittkort så flott, så unikt og så personlig som «Marble», så kan vi ønske velkommen en artist som har alt i seg til å sette voldsomme spor allerede nå, men ikke minst i åra som kommer.

I løpet av de siste ti åra har Lilja besøkt India, Nepal, Etiopia, Marokko, palestinske flyktningeleire i Libanon, USA, Frankrike, Island, Tanzania, Uganda og Kenya. Over alt har hun møtt og spilt med lokale musikanter og sugd til seg fra de musikalske og kulturelle skattene og rettene hun har blitt servert.

Etter at hun kom hjem har et ønske om å dele disse opplevelsene med oss vokst fram. Hun har skrevet musikk basert på møtene og det har ført til ti låter som viser en varme, oversikt og allsidighet som er svært sjelden.

Med et kjerneband bestående av Helge Andreas Norbakken på perkusjon, nederlandske Sanne Rambags på vokal og Jo Skaansar på basser og Lilja sjøl på gitar, bakgrunnsvokal, resitasjon og fiolin, blir vi tatt med til stemninger og steder så flotte og inderlige at hjertet smiler lenge etter at musikken har stilna.

Når Lilja i tillegg har alliert seg med en rekke musikanter med røtter i de fleste av kulturene hun har besøkt, pluss blant andre Jens Christian Bugge Wesseltoft - Lilja har spilt/spiller i hans New Conception of Jazz -, Marthe Lea, Andreas Bratlie og superprodusent Kåre Chr. Vestrheim, så ligger det meste til rette for at «Marble» både er en sjeldent bra debut og samtidig en beskjed om at Lilja er og har ei stemme som vil glede oss og mennesker andre steder på Tellus i mange tiår fremover. Om det er jazz? Om det er verdensmusikk? Om det er....? Svaret er ja på alt dette og mere til.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.