Anmeldelse: Linda Kvam - «Between a Rock and a Hard Place»

Linda Kvam hører hjemme i kategorien artist jeg har hørt om i en årrekke, men som jeg aldri har hatt noe nært forhold til. Nå var det på høy tid å få gjort noe med det.

Vokalisten og singer/songwriteren Linda Kvam (47) fra Tønsberg har vaka i vannskorpa i flere tiår. Ryktene om hennes heftige liveopptredener der det ikke blir spart på noe som helst, har vært mange og udelt positive - Frode Alnæs er en av mange som har latt seg begeistre.

Via hennes tredje skive under eget navn - den første kom allerede i 1998 - har vi nå blitt «venner» for livet. Det skinner nemlig gjennom så tydelig som vel tenkelig at Kvam mener djupt og inderlig det hun holder på med.

Hun har skrevet alt av tekster og musikk, med assistanse fra Martin Hagfors på ei låt, og vi befinner oss i et livsbejaende americanalandskap der både blues, country og rock er viktige ingredienser.

Kvam skriver mye om ærlighet og kjærlighet og hun gjør det et godt stykke utenfor klisjeordboka de aller fleste kollegene hennes benytter seg av. Det virker som om hun skriver og synger om et levd liv og hun gjør det med overbevisning. Skal jeg sette fingeren på noe, er det at alle låtene ikke er like minneverdige.

Når hun så har med seg et mer enn habilt band der en av norsk musikks tro, usedvanlig dyktige og alt for underkjente tjenere, Terje Johannessen, både har produsert og spiller et utall instrumenter og korer, så har «Between a Rock and a Hard Place» blitt nok en påminnelse om at ute der finnes det store talenter som i for liten grad får den oppmerksomheten de fortjener. Linda Kvam, som fra tid til annen minner meg om Rebekka Bakken i uttrykket, skal i alle fall få mye oppmerksomhet fra meg i åra som kommer.

