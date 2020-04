Anmeldelse: Löv - Nostalgia

Etter å ha fulgt Marte Eberson, Martin Halla og Øystein Skar noen år i diverse konstellasjoner, er det ingen bombe at det nye bandet Löv låter kanon - og vel så det

Supergruppe er på mange vis et oppbrukt uttrykk, men i dette tilfellet er det bortimot lov å bruke det likevel. Tangentist og vokalist Marte Eberson og tangentist Øystein Skar kjenner mange fra Highasakite og fra andre eleverte konstellasjoner. Vi vet hva de står for og vi vet at de aldri serverer noe som befinner seg under svært så solid kvalitet. Når så kongerikets flotteste og mest særprega herrestemme, Martin Halla, som mange blei slått i bakken av da han vant The Voice på TV 2 i 2012 er den tredje «stemma» i Löv, så er forutsetningene absolutt til stede for at vi har fått besøk av et band som kan bli en ny schläger både i pop-Norge og langt utenfor også.

Med Eberson som en slags retningsgiver når det gjelder låtskrivinga, har disse elleve låtene blitt et nytt, lite popunivers der bandets særpreg er supertydelig. Sjøl om de er «bare» tre, så har de skapt et stort lydbilde og utnytta de studiomulighetene de har hatt til disposisjon på eller beste måte. Dessuten er vokalen produsert akkurat så langt fram i lydbildet som den fortjener - Halla er og blir en vokalist i verdensklasse. Store ord? Absolutt, men jeg mener det.

Låtene er enkle å få et forhold til. Dansbare er de sikkert også for de som har slike tilbøyligheter og man skal heller ikke se bort fra at allsangfaktoren absolutt er til stede også.

»Nostalgia» er et tøft, hipt og høyst originalt visittkort. Om det er nok til å slå gjennom på den store scena slik Highasakite gjorde, gjenstår å se. Kvaliteten står det i alle ikke på. Löv is definitely in the air!

