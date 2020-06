Anmeldelse: Luís Lopes Humanization 4tet - Believe, Believe

Luís Lopes Humanization 4tet er et band som har eksistert siden 2008 og med sitt fjerde album forteller de oss at de fortsatt har mye heftig å by på.

Den portugisiske gitaristen Luís Lopes har med seg landsmannen Rodrigo Amado på tenorsaksofon og brødrene Aaron og Stefan Gonzalez, på bass og trommer, fra Dallas, Texas. De har funnet sammen i et tøft og ganske så unikt landskap som mikser frijazz med energien til både punk og metal.

Alle fire har skrevet materiale til denne liveinnspillinga gjort i et studio med publikum i New Orleans under en USA-turné sommeren for to år siden - den gangen det var mulig å reise på turné.

De oppmerksomme kjenner kanskje igjen trommeslager Gonzalez. Det er nemlig samme mann som spiller sammen med vår egen Texas-bosatte Ingebrigt Håker Flaten i bandet Young Mothers.

Her møtes derimot fire herrer som åpenbart kjenner hverandre godt og samtidig som de er trygge på hverandre etter så mange år, så utfordrer de både hverandre og oss så det holder - muligens akkurat fordi de er så trygge på hverandre.

Musikken er både fri og strukturert, dynamisk og usedvanlig kompromissløs - her blir det ikke spart på noe som helst. Her finnes det musikk som garantert vil snakke til både et jazzpublikum, men også til rockefolk med åpne sanser.

Sjøl om Luís Lopes Humanization 4tet har eksistert i rundt et dusin år, så er dette mitt første møte med bandet. Det har så avgjort frista til gjentakelse.

