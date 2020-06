Anmeldelse: Luke Elliot - The Big Wind

Den amerikanske låtskriveren og vokalisten Luke Elliot er så bra og har bodd så lenge i Norge at vi snart bør begynne å kalle han norsk.

Da Luke Elliot ga oss sin debut, «Dressed for the Occasion», for fem år siden, så skjønte vi raskt at her hadde vi med ei unik stemme å gjøre. Rockeren fra New York, som hadde blitt «oppdaga» av VGs daværende korrespondent i The Big Apple, Eirik Mosveen, og tatt med hjem på flyttelasset, fortalte oss umiddelbart at vi hadde med en rocka crooner med mye på hjertet å gjøre.

Noe forteller meg at Elliot hadde lite mot et lite Norges-eventyr, men at han skulle bli bufast og til og med gifte seg med dattera til Jørn Hoel - nei, det verken så eller hørte han nok for seg.

Med «The Big Wind», som har tatt fem års tid i marinering, bekrefter Elliot (35) at han bare har fortsatt å utvikle uttrykket sitt. Her har han tatt utgangspunkt i store historiske og katastrofale stormer og hva de har betydd for mennesker og hva som har skjedd som følge av dem.

Det er jo også en tematikk som er overførbar på det vi opplever av store og små stormer i våre egne liv og Elliot er flink i antydningens kunst. Med sin særegne og sterke stemme er han en historieforteller - en hedersbetegnelse i mi bok - av rang.

Når han så omgir seg et kremlag anført av Freddy Holm og Bebe Risenfors - to herrer som spiller det aller meste og gjør det glitrende - og en Sivert Høyem som duettpartner på ei låt - «Somebody´s Man», et av mange høydepunkt, så har dette blitt en melodisk, vakker og sterk rundreise i Elliotts crooner-rockeunivers som det bare er å glede seg over. Det er flott, det er sterkt, det er inderlig, det er mørkt og det er ekte.

