Anmeldelse: Lumen Drones - «Umbra» - Rolf-Erik Nystrøm, Nils Økland, Elisabeth Holmertz, Kouame Sereba, Jesús Fernández Baena - «Oriental Winds of the Baroque»

Uansett hva Rolf Erik Nystrøm og Nils Økland rører ved av musikk så blir det helt spesielt. Her kommer det to nye bevis på det.

Da debutskiva til Lumen Drones så dagens lys for fire år siden og blei sluppet på ECM, så var det en stor overraskelse for meg i alle fall. Samarbeidet mellom hardingfelemesteren Nils Økland og trommeslageren Ørjan Haaland og gitaristen Per Steinar Lie fra postrock-bandet Low Frequency in Stereo hadde jeg overhodet ikke hørt om, langt mindre hørt.

Det unike uttrykket trioen ga oss helt fra start intet mindre enn bergtok meg, men så blei det stille igjen. Nå er de heldigvis tilbake og det i forlengelsen av seg sjøl.

Jeg kjenner bedre til Økland sin musikalske merittliste enn den Haaland og Lie har å fare med. Jeg bare vet at Nils Økland ustanselig skaper unike univers på tvers av det meste. I disse frilynte og tydeligvis usedvanlig åpne rockerne har han funnet, eller kanskje det er de som har funnet fram til Økland, to om ikke likesinna så i alle fall like åpne og søkende sjeler.

Over en treårs periode har de i fellesskap utvikla og jobba fram denne musikken som er så mangefasettert og spennende at ingenting annet på Tellus i alle fall likner på Lumen Drones.

Musikken er suggererende, totalt annerledes og hele tida med en sakte framdrift i seg som gjør at man sitter ytterst på stolkanten for ikke å gå glipp av en eneste liten detalj. Lumen Drones har brukt tida siden debuten svært godt til å komme enda nærmere sin egen kjerne.

Rolf Erik Nystrøm og Nils Økland sammen med ett helt spesielt band.

Nils Økland har i tillegg til Lumen Drones også jobba med sitt eget band, vært gjest i en rekke andre konstellasjoner og ikke minst bidratt til et annet unikt musikalsk visittkort: «Oriental Winds of the Baroque».

Alt- og sopraninosaksofonisten, komponisten og visjonæren Rolf Erik Nystrøm er mannen bak det strålende prosjektet «Oriental Winds of the Baroque» som blei dratt i gang i 2012 i samarbeid med Nordland Musikkfestuke.

Nystrøm, som kjenner få om noen musikalske grenser, har vært fascinert av barokkmusikk, reiser, møter mellom mennesker og kulturer og alt det kan føre med seg i mange tiår. Etter det som skjedde på Utøya året før prosjektet blei etablert, mente Nystrøm at et slikt «møte» og slike tanker var viktigere enn noen gang.

Sammen med den spanske theorbospilleren (et stort luttliknende strengeinstrument) Jesús Fernández Baena, den svenske sopranen Elisabeth Holmertz, vokalist, dodo- og kalimbaspiller og perkusjonist Kouame Sereba fra Elfenbenskysten og Nils Økland med sitt uforliknelige hardingfeleuttrykk, tar Nystrøm oss med på en fantastisk barokkekskursjon basert på musikk av Couperin, Falconieri og Monteverdi, folkemusikk med røtter både i Orienten og i Brasil og komposisjoner de sjøl har skapt.

Dette er vakker, viktig og sterk musikk ulikt alt annet du har hørt før og cd-heftet gir oss all ønskelig informasjon om det meste.

Rolf Erik Nystrøm og Nils Økland er både særdeles dyktige og helt unike musikanter. Bevis på det trengs for så vidt ikke lenger, men her er de uansett.

Lumen Drones Umbra Hubro/Musikkoperatørene