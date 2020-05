Anmeldelse: Magnar Karlsen & Jacob Young: Circles

Musikk handler i stor grad om møter og kjemi. Dette treffet mellom Magnar Karlsen og Jacob Young er nok et flott eksempel på det.

Jeg bryter sammen og tilstår at Magnar Karlsen er et nytt musikalsk bekjentskap for meg. Når han har slått sine evner sammen med gitarist Jacob Young så mer enn antyder det at han har noe å fare med og det tar ikke mange runder på høytaleranlegget for å få det bekreftet.

Etter en smule research har jeg funnet ut at Karlsen (57) kommer fra Gjøvik-traktene og spiller både trommer og tangenter og krydrer det med live elektronikk der det måtte passe.

Med det som utgangspunkt gikk de to i studio i fjor høst etter å ha spilt noen konserter sammen. I løpet av tre timer var det hele i boks og vi får bli med på interessante samtaler der Young gir lyd fra seg på tre av de fem spora.

»Circles» gir meg en følelse av å bli tatt med på en ekskursjon der det gis tid og rom for refleksjon både hos de to herrene og hos oss som mottakere. Det er ikke melodiene i seg sjøl som er det viktigste, men det som skjer i og rundt dem og det som skjer mellom Karlsen og Young.

Det er et vakkert stemningslandskap der to åpne og søkende musikalske sinn møtes vi blir invitert inn i. Der er det godt å være.

