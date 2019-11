Anmeldelse: Magnus Murphy Joelson - «Skandinavia»

De som har hatt gleden av å oppleve trombonisten, komponisten, arrangøren og bandlederen Magnus Murphy Joelson i ymse settinger de seineste åra, har forhåpentligvis kjent på at her har vi med et spesielt talent å gjøre.

Om det er i band som BenReddik eller i egne band i format fra kvintett til storband - med mange varianter inn i mellom også - eller som arrangør for KORK og Danmark Radios Big Band, så har 28-åringen fra Sandefjord vist oss at han har helt spesielle kvaliteter - spesielt for å være så ung. Det må ikke misforstås dit hen at jeg mener at unge musikktalenter ikke kan vise storhet tidlig, men det kreves mye modenhet for å gjøre det i så store sammenhenger som Murphy Joelson ofte foretrekker å jobbe med.

Med «Skandinavia» får vi nok et prov på at talentet fortsetter å vokse. Murphy Joelson har studert både i Stavanger og Oslo, samt hatt studieavstikkere til både Göteborg og København, og med dette visittkortet tar han oss med på hele reisa - tolka musikalsk må vite.

Magnus Murphy Joelson må du ha i radiostudio på Tor de Jazz så snart du kan, mente hans mentor på Musikkhøgskolen, Helge Sunde. Det var nok både trombonisten og arrangøren Sunde som kom med det tipset. Uansett så takka og bukka jeg - noe jeg neppe gjorde, i alle fall ikke bukka - og det førte til et hyggelig møte med både mennesket og musikeren Murphy Joelson.

Her møter vi han igjen med en oktett bestående av Øyvind Gjelsten Dale på piano, Simen Kiil Halvorsen på trompet, Alexander Hoholm på bass, Karl Hjalmar Nyberg på altsaksofon og bassklarinett, Rastko Obradovic på tenorsaksofon, Tina Lægreid Olsen på baryton- og bassaksofon og Øystein Aarnes Vik på trommer - flere av de nye, mer enn lovende stemmene som har kommet ut fra utdanningsinstitusjoner over hele landet i det siste. I tillegg bidrar også BenReddik-kollega Siril Malmedal Hauge med si stemme og som plystrer (?) på ei låt: «Skal vi gå til Kallebäck?»

Nok en gang blir jeg voldsomt imponert over både komponisten og ikke minst arrangøren Murphy Joelson. At han har lært mye av mentor Sunde er det all grunn til å være stolt av, men jeg vil også tro at for eksempel Maria Schneider er en åpenbar inspirasjonskilde. Da er det vel mulig å skjønne i hvilke univers vi beveger oss i. Når så det solistiske rund baut holder meget bra klasse, så har «Skandinavia» blitt noe av det mest spennende som har kommet ut fra «ung norsk jazz» i det siste. Det er melodisk sterkt, det er spennende, det er åpent og fritt, det er individuelt og kollektivt utforskende, det swinger - «Skandinavia» er alt dette og mere til.

Da er altså advarselen gitt - og vi snakker ikke gult kort: Magnus Murphy Joelson må følges nøye fra nå av.

