Anmeldelse: Maja S. K. Ratkje - «Sult»

Med denne høyst originale innspillinga viser Maja S. K. Ratkje oss hvordan musikk også kan stille sulten.

For et par år siden fikk Maja S. K. Ratkje i oppdrag å skrive musikk for ballettforestillinga «Sult» som Jo Strømgren satte opp. Utgangspunktet var sjølsagt Knut Hamsuns legendariske roman med samme navn.

Her har Ratkje tatt musikken hun skrev et steg videre og vi møter henne på et musikalsk sted de færreste, om noen, av oss har møtt henne tidligere.

Sjøl om Ratkje spilte musikken live under forestillingene, så har hun med denne studioinnspillinga tilpassa den til et nytt format. Jeg fikk aldri oppleve verken balletten eller den tilhørende musikken, men du verden så glad jeg er for at den har kommet min vei endelig.

Ratkje gjør alt sjøl her. Hun spiller et høyst manipulert eller modifisert pumpeorgel - småsure er det også! Dessuten synger hun og plystrer - og improviserer.

Mange kjenner Ratkje som samtidsmusikant og komponist. Den delen av henne er også med her, men i minst like stor grad er det historiefortelleren og fargeleggeren Ratkje vi møter.

Hun makter på sitt helt unike vis å ta oss med inn i og videreføre Hamsuns univers inn i vår tid. Hun skaper helt nye rammer og samtidggjør «Sult» på et vis som aldri har blitt gjort tidligere.

Maja S. K. Ratkje bekrefter nok en gang at hun er en helt spesiell stemme med noe helt unik å melde.

