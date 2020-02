Anmeldelse: Majid Bekkas - Magic Spirit Quartet

Den marokkanske gnawamesteren Majid Bekkas møter de skandinaviske mestrene Goran Kajfeš, Jesper Nordenström og Stefan Pasborg. Det har det blitt urheftig musikk av.

Fusion er et skjellsord i visse hippe musikkretser. Dem om det. Fusjonen mellom det Majid Bekkas, som synger, spiller guembri, oud og elektrisk gitar, og Goran Kajfeš, som spiller trompet og perkusjon, Jesper Nordenström på allehånde tangentinstrumenter - de to sistnevnte fra Sverige, og danske Stefan Pasborg på trommer og perkusjon, bør uansett heves opp til noe høyverdig. Her snakker vi nemlig om både unik og spennende musikk.

Sjøl om Bekkas har rukket å bli 63 år og blant annet har spilt inn flere skiver med den tyske pianonestoren Joachim Kühn, så er dette likevel mitt aller første møte med han og musikken hans. Halvparten av musikken vi blir servert er basert på tradisjonell musikk fra Marokko og dalstrøka rundt, mens noe er skrevet av Bekkas og ei låt er kollektivt unnfanga.

Det er jo langt i fra første gang jazzmusikere samarbeider med musikanter med røtter i gnawa-musikken. Den amerikanske pianisten Randy Weston bosatte seg sågar i Marokko noen år og gikk djupere inn i dette uttrykket enn de aller fleste.

Nå vet jeg svært lite om Kajfeš´, Nordströms og Pasborgs bakgrunn fra denne kulturen, men med min kunnskap om hvem de er og hva de står for, så overrasker det ikke et gram at de går inn med sine personligheter og løfter også denne musikken til nye steder.

Bekkas, både som instrumentalist og vokalist, er åpenbart ei fri sjel som også henter inspirasjon langt utenfor gnawa-tradisjonen. Det betyr at de fire møtes i musikalske landskap på tvers av det aller meste og det er der de musikalske spenningsmomentene oppstår.

Her møter vi fire musikanter med åtte svært lyttende ører. Nord-Afrika møter Nord-Europa, men også så uendelig mye mer ligger under her og det har ført til et musikalsk brygg de færreste har blitt utsatt for noen gang.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.