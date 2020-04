Anmeldelse: Majorstuen - Farvel

Folkemusikkgruppa Majorstuen med Jorun Marie Kvernberg i spissen tar farvel etter 20 år. Bedre måte å gjøre det på enn med «Jubel» er vanskelig å høre for seg.

Etter åtte plater, en Spellemannpris og cirka 300 konserter i 20 land, sier altså Majorstuen takk for seg. Frøet som blei sådd på Norges musikkhøgskole i Oslo rundt 2000 - i Majorstuens umiddelbare nærhet - skulle vise seg å vokse til noe mye større enn det Kvernberg og de andre kunne tenke seg.

Har tatt med seg arva

I gruppa der alle fem spiller fele, men krydrer lydlandskapet med andre strykeinstrumenter også, har folkemusikken ligget i bånn hele tida. Slik er det fortsatt, men de fem er usedvanlig åpensinna musikere som gjerne lar seg inspirere av både rock, indiemusikk og jazz. Det fører til et ensemblesound som er sjeldent samtidig som det er fem individualister fra øverste hylle som møtes med masse humor - det blir det enkelt og greit heftig musikk av i et landskap som har Majorstuens bumerke på seg.

Spennende låtskrivere

Fire av de fem majorstuerne har skrevet musikk til avskjedsalbumet. I tillegg har de invitert tre meritterte musikere fra tre ganske så forskjellige univers til å skrive ny musikk også: Broder Ola Kvernberg fra jazzens verden, nok en felespiller, Gjermund Larsen, fra folkemusikkverdenen som også har ei fortid i bandet og kanskje mest overraskende, indierockeren Thea Hjelmeland. Dette sier det aller meste om hvor åpne sinn de fem i Majorstuen er besjela med og du verden så sprudlende, morsom og heftig denne avskjeden har blitt. Mer livsbejaende gravøl skal man leite svært langt etter.

Avskjedsturné?

Majorstuen skal etter planen på en solid avskjedsturné til høsten. Det er sjølsagt lov å håpe at den lar seg avvikle, men slike garantier utstedes jo ikke lenger i våre dager. Skulle det ikke lykkes å få bandet på veien en siste gang, så er uansett «Jubel» en strålende erstatning som kan være med oss til evig tid. Og vi kan bare takke for 20 herlige år som blir avslutta på best mulig vis.

