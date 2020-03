Anmeldelse: Malcolm Gladwell - Å snakke med fremmede

Den trendsettende populærvitenskapelige formidleren Malcolm Gladwell har med «Å snakke med fremmede» gjort et godt forsøk på å få oss til å tenke nytt og annerledes når det gjelder både å snakke med og forstå våre medmennesker.

Malcom Gladwell (56) er en canadisk/amerikansk journalist og forfatter som helt siden «Vippepunktet» i 2000 - som solgte 2 millioner eksemplarer bare i USA - har vært ei viktig stemme i den populærvitenskapelige verdenen. Med sin seineste innsiktsfulle betraktning om hva vi burde vite om mennesker vi ikke kjenner, vil han garantert befeste sin posisjon.

Gladwell benytter en rekke mer eller mindre kjente eksempler på hva som har skjedd og hvilke dramatiske følger det kan få når mennesker ikke kommuniserer på et godt nok vis.

Det begynner og slutter med den unge afro-amerikanske kvinna Sandra Bland som blei stoppa av en politimann for ikke å ha brukt blinklys da hun skulle skifte fil og som endte opp med å ta sitt liv noen dager seinere. I tillegg blir vi tatt med tilbake hvordan Hitler lurte alle verdens ledere før krigsutbruddet, vi blir minna om historia om den cubanske storpsionen Ana Montes som rundlurte CIA/FBI i et par tiår og om finansakrobaten Bernie Madoff som lurte en «hel verden» og om en svært betrodd amerikansk idrettspersonlighet som misbrukte en rekke titalls elever seksuelt og som kom unna med det i mange, mange år.

Standardantagelsen om sannhet er utgangspunktet for mye av det Caldwell gir oss en innføring i. Hvorfor blir vi lurt og hvorfor lar vi oss lure? Dommere i amerikanske rettssaler lar seg lettere lure enn dataprogram. Hvorfor er det slik?

Avhørsteknikker, tolking av mimikk, ikke la oss manipulere stereotypier og fordommer er noe av det Gladwell på et svært interessant, men noe rotete vis tar oss med inn i.

Her er det mange aha-opplevelser som fører til at man kan tenke over en del konklusjoner man har kommet fram til gjennom livet og som gjør at man kanskje tenker litt annerledes når man kommer opp i vanskelige situasjoner i framtida. Samtidig er tankerekkene og teknikkene vi blir introdusert for slik at vi også kan vurdere en rekke nyheter og vanskelige saker mer objektivt i tida som ligger foran oss.

Malcom Gladwell har skrevet en tankevekker. Den hopper og spretter litt hit og dit, men i essens er «Å snakke med fremmede» både interessant og spennende. Dessuten kan den «benyttes» i nære relasjoner også. Kanskje vi ikke kjenner de nærmeste så godt heller?