Anmeldelse: Marcin Wasilewski Trio - Joe Lovano - Arctic Riff

Trioen til den polske pianisten Marcin Wasilewski er noe av det mest spennende som finnes i det formatet. Når så tenorsaksofonisten Joe Lovano hører hjemme i verdenseliten så har dette møtet alt i seg til å bli noe spesielt.

Marcin Wasilewski (44) har spilt med bassisten Slawomir Kurkiewicz og trommeslageren Michal Miskiewicz siden de møttes på videregående og trioen har eksistert siden 1993! Å kalle trioen samspilt er med andre ord årets underdrivelse og visittkortene de har gitt oss på flere ECM-skiver og på live-opptredener på klubber og festivaler her hjemme har bekrefta det noe så voldsomt.

Hvem sin idé det var å sette sammen trioen og en av verdens ledende saksofonister, Joe Lovano, vet jeg ikke, men jeg ser ikke bort fra at ECM-sjef Manfred Eicher nok en gang har hatt mer enn en finger med i spillet. Han har nemlig vært fødselshjelper for en rekke overraskende konstellasjoner og han er det tydeligvis fortsatt.

Jeg aner ikke om dette møtet i studio i Frankrike for knapt et år siden var det første mellom de fire, men det låter uansett som om de både kjente hverandre godt og var nysgjerrige på hverandre. Med et repertoar bestående av fire Wasilewski-låter, en av Lovano, to versjoner av Carla Bleys legendariske «Vashkar» samt fire kollektive improvisasjoner, blir vi invitert med på inspirerte og inspirerende møter.

Det er absolutt ikke noen selvfølgelighet at et slikt møte mellom to univers skal bli noen suksess. Nok en gang har likevel Eicher og ECM truffet blink - «Arctic Riff» er et lykketreff.

